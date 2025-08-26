Olimpia Teodora, si comincia. Poggi: "Faremo onore alla città"

Nel suggestivo tramonto del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano è stata presentata l’Olimpia Teodora 2025/26. Si tratta del secondo anno di un progetto iniziato nella passata stagione, con l’acquisizione del titolo di B1 e il rilancio di una squadra a forte connotazione territoriale, con due terzi delle atlete, l’allenatore e tutte le risorse economiche "made in Ravenna". Molte più le conferme delle novità. Invariato il tandem di tecnici con Federico Rizzi e Fabio Falco, brillanti lo scorso anno nella prima esperienza in categoria. Invariata buona parte del roster che è stato ritoccato nella diagonale delle schiacciatrici dove, al posto delle partenti Pirro e Gabrielli, dovrebbero partire in sestetto la mantovana Chiara Boninsegna (già due promozioni dalla B1 alla A2 in curriculum) e la rientrante Greta Monaco che era nella rosa delle ultime due stagioni dell’Olimpia in A2.

"Conosco l’Olimpia – ha detto la Boninsegna, che ha incrociato le ravennati con la maglia del Vicenza – e ho accolto favorevolmente la loro proposta. E’ già da qualche tempo che faccio il conto alla rovescia pensando all’inizio del lavoro con la mia nuova squadra". "Ho fatto due anni fuori Ravenna – aggiunge la Monaco – torno più esperta in un palasport a cui mi legano tanti ricordi".

"Non nascondiamo le difficoltà – ha detto il presidente Poggi – che sono comuni a tutte le società che vogliono fare pallavolo a Ravenna: a partire dai costi di utilizzo degli impianti, che assorbono molta parte delle nostre possibilità di investire. Noi insistiamo con la nostra proposta: offriremo a prezzi molto bassi la partecipazione ai nostri Centri di Avviamento allo Sport e conserveremo una prima squadra ad un livello che possa far onore alla città. Anzi, quest’anno potremmo fare un pensierino ad una possibile promozione nella nuova categoria A3".

Terminata la presentazione le ragazze hanno raggiunto palestra e spiaggia dove hanno sostenuto la prima seduta di allenamento. Primo appuntamento aperto al pubblico per il 13 settembre (amichevole contro Forlì, ne seguiranno altre con Imola e Cesena), mentre il via al campionato è fissato per l’11 ottobre, in trasferta, ancora contro il Forlì, una delle 9 partecipanti emiliano-romagnole al girone C di B1.

"Quest’anno proporremo un abbonamento – conclude Poggi – per dare modo a chi volesse sostenerci di farlo concretamente acquistando una delle tessere o il biglietto di ingresso al palasport o il merchandising della squadra, nel quale spicca la maglia che conserverà il richiamo allo skyline cittadino, particolarmente apprezzato lo scorso anno". L’assessore Barbara Monti, peraltro ex-pallavolista, ha presentato il saluto dell’amministrazione comunale.

Marco Ortolani