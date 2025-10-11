Olimpia Teodora, si comincia. Stasera subito il derby con Forlì

Dopo un precampionato molto soddisfacente, l’Olimpia Teodora è smaniosa di mettere in campo la propria già ottima condizione psicofisica con i tre punti in palio. L’ulteriore stimolo viene dall’esordio contro un’avversaria classica, la Libertas Forlì, che dopo la negativa stagione scorsa (retrocessione), ha riacquisito un titolo di B1 e ha cambiato l’allenatore, passando da un ex Olimpia (Marone) ad un altro (Caliendo). L’appuntamento è per questa sera, al ’Villa Romiti’ di Forlì, con fischio d’inizio alle ore 20.30 delle signore Rizzardo e Crivellente.

Come detto l’Olimpia ha dimostrato un ottimo potenziale nelle cinque amichevoli disputate (due proprio contro Forlì), appoggiandosi sul telaio che aveva chiuso in crescendo la scorsa stagione. Subito efficaci i nuovi arrivi Boninsegna, abituata in categoria alla lotta di vertice, e Monaco. Dovrebbero completare lo schieramento di partenza Poggi, Casini, Marchesano, Fabbri e il nuovo capitano Franzoso, con Balducci e Bendoni prime alternative e la riconfermata coppia Rizzi-Falco a guidare dalla panchina.

Si giocherà al Villa Romiti, che sostituirà il Ginnasio per le gare interne della Libertas. L’impianto garantisce una maggiore capienza e potrà ricordare ai tifosi più anziani la grande delusione del 1985, quando l’Olimpia Teodora perse una delle sue sette finali di Coppa dei Campioni, contro le kazake di Alma Ata. La stagione parte sulla scia della doppia vittoria mondiale delle nostre nazionali, che ha aumentato la popolarità della pallavolo presso i giovanissimi, ma che è costata molto al movimento nel suo complesso.

Osserva il presidente Poggi: "chi finirà nella nuova A3 a girone unico (saranno promosse le prime 3 di ciascuno dei quattro gironi di B1, ndr) dovrà affrontare trasferte più lunghe e dotare i palasport dei parametri che servono per la serie A, obbligando ad un imponente aumento dei budget". Poggi si dichiara "senza santi in paradiso" e attende che qualche azienda ravennate abbia, per la pallavolo femminile, la sensibilità espressa da altre per gli sport maschili e ha chiesto aiuto al pubblico chiamato, da quest’anno, al pagamento di un piccolo biglietto di ingresso alle gare interne, già praticato, in categoria, da varie altre società.

La società ha tenuto abilmente la prima squadra fuori dalle polemiche che hanno coinvolto il lavoro sul vivaio. Alcuni allenatori hanno abbandonato, lamentando arretrati non saldati e alcune ragazze non sono rientrate nei vari gruppi, venendo avviate ad altre società, in un’ottica di collaborazione cittadina, tesa a salvare l’attività, fra mille difficoltà. La società ha chiesto tempo per sistemare le pendenze e ha sottolineato un impegno rinforzato per tenere basse le tariffe per le bambine che si avvicinano per la prima volta all’attività e per sviluppare i gruppi di migliore qualità.

Marco Ortolani