Olimpia Teodora supera Eagles Padova e consolida il quinto posto in campionato

Al termine di una partita condotta a ritmi da amichevole, l’Olimpia ha colto con merito la 15esima vittoria del suo ottimo campionato, contro la Eagles Padova, già retrocessa aritmeticamente, consolidando il quinto posto. Superiorità nei primi due set che si indirizzano con le doppiette al servizio di Fabbri nel primo set e di Balducci nel secondo (gli ace, al termine, saranno ben 11). Nel terzo set Rizzi opera una girandola di cambi (in campo Bendoni, Nika, Gabrielli e la classe 2009 Piraccini) che toglie qualche sicurezza. Dal 15-11 che sembrava preludere ad una rapida chiusura si giunge al 2-1. Terzo set equilibrato nella fase iniziale, ma la rientrata Casini, che ritocca il suo bottino da top scorer e Marchesano impongono un ritmo d’attacco che le ospiti non riescono a sostenere. Il pubblico abbraccia le proprie ragazze ("orgoglio della città", recita uno striscione) per l’ultima volta in questa stagione. Si chiuderà sabato sul campo dell’altra padovana Annia. Olimpia Teodora – Eagles Padova 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-16) Olimpia: Poggi 1, Marchesano 14, Pirro 8, Fabbri 8, Casini 15, Balducci 12, Franzoso (L1), Piraccini (L2); Toppetti, Gabrielli 2, Benzoni 3, Bendoni 5, Nika 1, Missiroli. All. Rizzi. Marco Ortolani