Olimpia Teodora vs Lasersoft Riccione: derby decisivo per la B1

Olimpia Teodora e Lasersoft Riccione hanno riprogrammato - stop oggi a tutte le competizioni sportive per i funerali del papa – la loro agenda collocando alle 20.30 di domani il recupero della gara valida per la 24ª giornata, la terzultima di questa regular season, originariamente in programma per sabato al "Fontanelle" di Riccione. Una scelta non facile per la quale è stata necessaria la deroga al regolamento che non prevede, per la B1, possibilità di gioco alla domenica sera. Si tratta di un derby che mette in palio punti importanti solo per la sponda riccionese, impegnata in una lotta con Bologna per la prima posizione che si risolverà, probabilmente solo alla prossima giornata, con lo scontro diretto fra le due contendenti, attualmente separate da un solo punto. Per l’Olimpia, invece, una sfida di prestigio a quella che, da neopromossa, è stata la vera rivelazione del torneo, ma nessun vincolo di classifica, essendo aritmetica già da 15 giorni la permanenza in B1. Elemento di interesse il confronto diretto fra le due giocatrici del girone con più punti nelle mani: lo scoutman Leonardi rileva che Ilaria Casini guida la classifica con 460 punti (20 esatti di media-partita) davanti alla riccionese Tallevi con 430. La Casini è anche la giocatrice con il maggior numero di attacchi complessivi, ben 1342 (quasi 60 a partita), di cui 412 a segno, con un 30,7% di efficienza del tutto positivo per un ruolo opposto.

Coach Rizzi non potrà contare su Poggi e Marchesano (entrambe con problemi alla caviglia). Possibile anche forfait di atlete messe in difficoltà per motivi personali dal cambio del giorno di gara.

Marco Ortolani