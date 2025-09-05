Omag Mt, buona la prima. Perugia ko in amichevole

Omag Mt San Giovanni

3

Perugia

1

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 8, Bracchi 9, Nicolini 3, Brancher 6, Piovesan 8, Parini 2, Kochurina 8, Caruso 9, Nardo 8, Dalla Vecchia, Cecchetto (libero), Tellone (libero). All. Bellano

BARTOCCINI PERUGIA: Kump 2, Turlà 1, Perinelli 10, Lemmens, Jatzko, Ricci 2, Markovic 9, Bartolini 2, Mazzaro 9, Fiesoli 2, Gardini 11, Williams 4, Sirressi (libero), Recchia (libero). All. Giovi

Arbitri: Laghi e Magnani

Parziali: 25-17; 25-23; 25-21

Un pomeriggio di fine estate tiene a battesimo la prima uscita stagione di Omag Mt San Giovanni in un palazzetto di Cervia che ha risposto alla chiamata con circa 300: arriva un significativo 3-1 ai danni di Perugia in un’amichevole davvero ricca di tante buone indicazioni. Coach Bellano dà subito fiducia al libero Tellone che farà le veci di Panetoni fino a quando la titolare recupererà dal suo infortunio. Mentre come palleggiatrice titolare c’è al momento Nicolini che sostituisce Straube che si aggregherà solo domani sera al gruppo. L’inizio è subito senza esclusione di colpi. E si nota subito a muro la Kochurina che non lascia nulla e porta San Giovanni sul 12-7, complici anche alcuni buoni attacchi di Piovesan. Il primo sestetto della stagione vede anche Brancher al posto di Ortolani e Bracchi in attacco. San Giovanni va in fuga sul 19-12, Perugia appare ancora un po’ imballata. Caruso scalda il pubblico con un paio di muri ed il set pare in cassaforte, 24-17. Entrano Ortolani e Nardo sul finire, per il momento sono davvero tanti i buoni segnali, 25-17, 1-0. Nel secondo set Bellano prova subito Ortolani ed il libero Cecchetto. Perugia adesso è dentro il match. Gli attacchi avversari arrivano più a terra e si viaggia punto a punto, 8-8. Ortolani mostra già i muscoli, ma sono le centrali Caruso e Kochurina a prendersi la scena con muri, attacchi e battute sempre in campo e spesso a punto. Ma adesso gli attacchi perugini trovano spazio e si arriva al 18 pari. Nardo segna il 23-22, finale punto a punto, Piovesan fa 24-23, altra bella novità del pomeriggio, e Nicolini a muro chiude sul 25-23, 2-0.

Nel terzo set c’è ancora turnover come è giusto che sia, ed è ancora equilibrio, ma Bracchi cresce e fa intuire tutte le proprie potenzialità. Si arriva al 22-20 anche perché pure Brancher partecipa alla festa con i primi attacchi vincenti di giornata. Bracchi segna il 24-21 e chiude con un ace il 25-21, 3-0. C’è tempo anche per un quarto set, puro allenamento, ed ancora con la Bracchi in gran spolvero a questo punto.

Luca Pizzagalli