Omag Mt Consolini Volley giocherà in Serie A1 al Palazzetto di Cervia

La società di pallavolo femminile Omag Mt Consolini Volley San Giovanni, che il prossimo anno disputerà il suo primo storico campionato di serie A1, ha trovato casa ufficialmente nel Palazzetto dello Sport di Cervia. Ieri tale novità è stata ufficializzata dai vertici della Regione Emilia-Romagna, dalle amministrazioni comunali di Cervia e San Giovanni e dalla società stessa. Una soluzione che scioglie i nodi alla vigilia di un campionato che vedrà le marignanesi rappresentare in tale categoria tutta la Regione. E proprio la Regione Emilia-Romagna, insieme al Comune di Cervia, ha voluto fortemente questa decisione: "Ringrazio il Comune di Cervia per la disponibilità dimostrata nell’accogliere le professioniste della Consolini Volley – ha confermato Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna – rivolgo un sentito grazie alla società e all’intera comunità di San Giovanni in Marignano per aver scelto di continuare a giocare in Emilia-Romagna, nonostante le tante proposte e offerte arrivate anche da fuori regione. E’ un’occasione straordinaria per riportare nella nostra regione il grande volley femminile. Dunque il prossimo anno vedremo la Serie A1 giocarsi nel nostro territorio. Un motivo di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna".

Già iniziata pure la campagna di promozione per riempire ad ogni partita un palazzetto da 1.615 posti: "Per prima cosa mi sento di ringraziare la Regione Emilia Romagna, nel caso specifico il presidente de Pascale e l’assessora allo Sport Frisoni perché in questi mesi hanno fatto di tutto per farci giocare in casa – ha ribadito anche Stefano Manconi, presidente Omag Mt San Giovanni – e il Comune di Cervia che ci ha spalancato le sue porte, ma grazie anche ai Comuni di Cesena e Pesaro che ci avevano dato la disponibilità dei loro impianti. Ora speriamo di riempire il palazzetto in ogni giornata. Sappiamo che non siamo vicinissimi a San Giovanni in Marignano e quindi mi sento di ringraziare fin da questo momento i nostri straordinari tifosi, che continueranno a sostenerci". Proprio ai tifosi marignanesi si è rivolta anche l’assessore allo Sport della Regione Roberta Frisoni: "Ci stiamo lavorando tutti insieme per favorire il loro spostamento anche con mezzi di trasporto a disposizione – ha ribadito l’assessore allo Sport della Regione Roberta Frisoni – chiedo ai tifosi in questo momento di avere fiducia, la pallavolo di serie A1 in Romagna è una grande opportunità per tutti". Entusiasta anche il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, con Gianni Grandu, vicesindaco con delega allo Sport:"E’ un onore e una grandissima soddisfazione potere aprire le porte del nostro Palazzetto dello Sport a una squadra che ha portato ai più alti livelli lo sport romagnolo. Cervia sta dimostrando che merita di essere considerata come una vera e propria "Città dello Sport" e meta privilegiata per il turismo sportivo e del benessere". Si annuncia un grande ritorno promozionale e turistico per il Comune rivierasco con centinaia di tifosi in arrivo.

Luca Pizzagalli