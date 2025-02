Omag Mt, finale in vista: "Vogliamo la Coppa"

Nella Omag Mt San Giovanni lanciatissima verso la finale di Coppa Italia A2 (domenica a Bologna sfida contro Trento), e in vetta al Girone A, c’è una giocatrice al suo primo anno tra le marignanesi che sta confermando tutte le aspettative: è Anna Piovesan. L’attaccante trevigiana, appena 20enne, anche domenica con i suoi 26 punti è stata protagonista nell’importante vittoria di Messina contro una diretta avversaria per la promozione finale.

Piovesan, quale è il suo stato d’animo? "È una bellissima sensazione ed io adoro questa squadra, siamo tutte unite, ed è bello vedere come a turno siamo protagoniste in attacco nello score finale. Da un paio di partite è il mio turno, ma siamo tutte molto competitive".

Come sta la squadra, alla vigilia di una finale? "Siamo tutte carichissime ed anche un po’ emozionate, per alcune, come me, è la prima finale. Ci teniamo tanto a fare bene, ci sentiamo forti e pensiamo di esserlo".

Intanto siete prime in campionato. "In un certo senso ci godiamo il momento consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare, e che stiamo vivendo una bellissima stagione, ma non abbiamo fatto ancora nulla".

La promozione in serie A1 è alla portata? "Noi giochiamo per vincere e rispettiamo tutte le avversarie. Il vero pericolo sarà la stanchezza in una stagione senza pause, nella Pool Promozione ci saranno pure due turni infrasettimanali, insomma non dovremo perdere la concentrazione e cercare di recuperare il più possibile".

Un grosso aiuto potrà arrivare anche dalla panchina? "Tutte le mie compagne sono fortissime, se riusciamo a vincere la domenica è perché in allenamento durante la settimana le partite sono di altissimo livello e nessuna si risparmia fino all’ultimo pallone, credo che anche questa sia la nostra forza. Certamente dalla panchina potranno arrivare quei minuti e quei palloni che ci serviranno per continuare a sognare".

Intanto 800 tifosi sono pronti a partire da San Giovanni per assistere domenica alla finale di Coppa Italia. Luca Pizzagalli