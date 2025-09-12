Omag Mt, il Fenerbahçe entra in gioco. Il club turco acquisisce il 30% delle quote della Consolini: "Formeremo i talenti del futuro»

Non è un club qualsiasi quello che ha messo gli occhi sulla Consolini Volley. Un club che in bacheca vanta sette scudetti turchi, una Champions League e a roster, a partire dalla stagione imminente, due delle assolute protagoniste della recente finale mondiale di volley vinta dall’Italia di Velasco: Alessia Orro e il martello turco-cubano Vargas. Il Fenerbahçe, con i suoi vessilli gialloneri, è entrato in gioco dalle parti di San Giovanni. È di ieri infatti l’acquisizione ufficiale da parte del prestigioso club turco del 30% di quote societarie di minoranza della Omag Mt, fresca di promozione in serie A1 e divenuta quindi di rilievo internazionale anche agli occhi dei migliori. Il Fenerbahçe stringe così un accordo con la società marignanese, che prevederà una sinergia per lo scambio di giovani atlete promettenti, creando così nel piccolo borgo della Valconca una vera e propria fucina di campioni che, dall’Italia, tramite San Giovanni ed il suo percorso tecnico-sportivo, potranno poi sbarcare in Turchia nelle fila del club turco.

"Finalmente possiamo ufficializzare e ribadire questo nuovo accordo molto importante per noi – conferma il presidente Omag Mt Stefano Manconi –, che vedrà entrare in società il prestigioso club turco creando questa nuova partnership che ci impegnerà a crescere giovani talenti, italiane e straniere, pronte dopo un’esperienza con noi a far parte del progetto del Fenerbahçe, che ha ambizioni di vittoria sia a livello nazionale che europeo. Il nostro talent scout Piero Babbi ed il loro staff di talent scout collaboreranno nei prossimi mesi per scoprire in tutta Europa ed in Italia giovani giocatrici che poi verranno a giocare da noi, elevando così il livello tecnico per mantenere la massima serie italiana". Questo significherà che l’attuale roster marignanese potrà certamente rafforzarsi con nuove giovani promesse della pallavolo italiana ed europea. Insomma, l’entrata in società del Fenerbahçe, seppure per una quota di minoranza, porta con sé un progetto davvero internazionale ed importantissimo per il futuro della Consolini Volley, che tra poche settimane esordirà nel suo primo storico campionato di serie A1.

Un passo di caratura internazionale per una società che in un piccolo borgo di 9.000 persone è arrivata a raggiungere due Coppe Italia A2 ed una promozione in serie A1 in pochi anni ed è stata notata da tutto l’ambiente del volley italiano ed internazionale. Ed ora si appresta ad esordire proprio nella massima serie con giustificate ambizioni, confermate anche dalle prime amichevoli a Cervia (dove giocherà in casa) contro Perugia (vittoria per 3-1) e Megabox Vallefoglia (2-2). A conferma che anche il mercato si sta già rivelando ora importante: da ricordare i nuovi innesti con le centrali Caruso e Kochurina, l’attaccante Bracchi, l’opposto Brancher, i liberi Panetoni, Cecchetto e Tellone, e la palleggiatrice tedesca, nazionale, Straube. A queste si aggiunga un nucleo storico e vincente composto da Nardo, che ha esordito in nazionale A proprio nelle settimane scorse, capitan Ortolani, giocatrice di altissimo livello e miglior giocatrice del campionato A2 della scorca stagione, e ancora Nicolini, Piovesan e Parini. Nei prossimi giorni la rosa avrà la possibilità di amalgamarsi ancora di più a partire già da domani contro Macerata e poi con i due prestigiosi tornei a Imola il 20-21 settembre per il Trofeo McDonald’s (con Scandicci e Talmassons) e Pesaro il 27-28 settembre (con Macerata, Megabox Vallefoglia e Levski Sofia).