Omag Mt, la sfida più attesa. C’è la corazzata Conegliano

Stasera a Cervia le marignanesi sfidano la squadra guidata da Santarelli

di LUCA PIZZAGALLI
15 ottobre 2025
Un palazzetto che si annuncia sold-out ospiterà questa sera (ore 20,30) a Cervia la partita più attesa per l’Omag Mt San Giovanni. La squadra di Bellano affronterà l’Imoco Conegliano, vera corazzata del volley femminile mondiale, campione d’Italia, d’europa e del mondo in carica. Il sold out registrato già da alcuni giorni conferma tanta attesa, entusiasmo e passione per una partita-evento con punti in palio però già pesanti. Soprattutto per la Omag Mt che arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile, ma che dopo due partite ha già bisogno di punti per aggredire la bassa classifica in chiave salvezza. L’ostacolo di stasera, però, è di quelli durissimi da superare.

La squadra di coach Bellano è un gruppo che arriva dal 0-3 di Bergamo con una prestazione in attacco ancora non soddisfacente e con alcuni equilibri in fase di rodaggio. Dall’altra parte della rete, Conegliano è l’avversario che non ha bisogno di presentazioni. Il dream team di coach Santarelli, con la stella brasiliana Gabi, la potenza di Sarah Fahr e la leadership difensiva indiscussa di Monica De Gennaro, rappresenta la perfezione costruita nel tempo: ritmo altissimo, schemi fluidi, e la capacità di cambiare volto a ogni rotazione senza perdere intensità. Un vero top club del volley. Sul piano tattico, di sicuro l’Imoco Conegliano cercherà di imporre il proprio gioco veloce e a tutto campo, mentre la Omag Mt cercherà di rispondere con determinazione, solidità difensiva e la spinta dal calore dei suoi tifosi. Al di là del risultato, la partita di questa sera si annuncia una festa del volley, anche se naturalmente a livello tecnico i tifosi marignanesi si attendono segnali di ripresa delle proprie beniamine dopo le prime due sconfitte. Agata Tellone, libero di Omag Mt, presenta la partita: "Conegliano è una delle squadre più forti del mondo, se non la più forte. Dovremmo approcciare questa gara con spensieratezza e con la voglia di imparare. Spensieratezza non significa noncuranza, ma entrare in campo con un atteggiamento positivo, senza lasciarci intimorire dalla portata dell’avversario. È un avversario da cui possiamo imparare molto su noi stesse, sul nostro gioco e con cui possiamo metterci alla prova. Purtroppo, il tempo per prepararci è poco, ma le stiamo ovviamente studiando a video. Sarà un’ottima occasione per far emergere le nostre potenzialità, e se ci divertiremo in campo, sono sicura che verrà fuori la bella pallavolo che siamo in grado di esprimere".

Luca Pizzagalli

© Riproduzione riservata

