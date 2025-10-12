Omag Mt, missione riscatto. Prima vittoria nel mirino

Dopo la sconfitta all’esordio in serie A1 contro Novara (0-3), la Omag-Mt San Giovanni in Marignano è pronta a tornare in campo per la seconda giornata di campionato e prima trasferta stagionale: l’avversario di turno sarà la Volley Bergamo 1991 (ore 17), come San Giovanni sconfitta all’esordio. Una partita con punti preziosi in palio. La squadra orobica, guidata da Carlo Parisi, si presenta con un gruppo rinnovato e ambizioso, composto da giovani promettenti e atlete di livello internazionale. In regia c’è Chidera Eze affiancata da Roberta Carraro, mentre in posto due l’americana Kendall Kipp e la tedesca Emilia Wesker rappresentano due attaccanti di prim’ordine. Sulle bande spiccano la potenza e l’esuberanza della cubana Ailama Cesé Montalvo, la solidità della ceca Michaela Mlejnkova e l’energia dell’ex Alessia Bolzonetti. Al centro sono schierate Monique Strubbe, Linda Manfredini, Aurora Micheletti e Denise Meli, mentre in seconda linea i liberi Martina Armin e Federica Ferrario garantiscono sicurezza e ordine in ricezione e difesa. Un gruppo giovane ma di qualità, con tanta voglia di crescere e affermarsi in un campionato sempre più competitivo.

Per l’Omag-Mt è un’altra opportunità per comprendere il proprio valore in questo campionato. Determinazione, difesa e spirito di gruppo potrebbero essere anche oggi i tratti distintivi della squadra guidata da Massimo Bellano che, dopo lo 0-3 contro Novara, una delle migliori squadre del campionato, va a caccia del riscatto e dei primi punti della stagione. La partita avrà un significato speciale per Giada Cecchetto, libero, e Serena Ortolani, opposto, entrambe ex bergamasche ora in maglia Omag-Mt San Giovanni. Proprio il libero romagnolo presenta così la sfida: "Ci aspetta una partita importante in cui sono sicura che porteremo in campo tutta la nostra grinta e voglia di vincere. Bergamo è una squadra competitiva e sarà fondamentale difendere molto e contrattaccare con aggressività. Ogni partita è una battaglia fino all’ultima palla e lavoriamo ogni giorno per crescere come gruppo e a livello tecnico. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrarlo. Per me sarà un piacevole ritorno in quella che per me è stata casa per due anni e dove ho molti ricordi, sarà bello ritrovare molti tifosi che mi hanno poi seguito nel tempo e sostenuto fino ad oggi".

Luca Pizzagalli