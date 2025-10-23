Omag-Mt, niente allarmi: "Ci sbloccheremo presto"

Il campionato dell’Omag- Mt è partito con quattro sconfitte e zero set conquistati, anche se c’è da tenere conto del valore delle avversarie (tra cui le big Conegliano e Novara). La squadra cerca il riscatto. E il coach Massimo Bellano predica calma e tranquillità: "Non c’è nessun allarme – dice – sapevamo che la serie A1 è questa ed il calendario non ci è stato di certo favorevole con squadre di altissimo livello incontrate nei primi turni di campionato. Ora arriva Scandicci, poi comincerà un altro campionato con le nostre dirette avversarie per la salvezza". Domenica a Cervia per la sfida con le vice campionesse d’Europa (Scandicci ha perso la finale contro Conegliano pochi mesi fa) ci saranno pure le telecamere di RaiSport alle ore 15. "Sarà un altro bel banco di prova ma noi ci siamo, dobbiamo solo sbloccarci magari vincendo un set, e poi vinceremo anche le partite". Le prime sconfitte, dunque, non hanno minato la consapevolezza di dover lottare sempre e su ogni pallone: "Portiamo negli occhi alcuni secondi set che avremmo potuto chiudere positivamente – prosegue il coach – mentre non dobbiamo assolutamente staccare la spina mai, come invece ci è capitato in qualche terzo set dove abbiamo mollato troppo presto". Il calendario da metà della prossima settimana presenterà in serie Macerata, Cuneo ed altre squadre alla portata di una neopromossa: "Dobbiamo solo cominciare a rompere il ghiaccio e poi ce la giocheremo fino alla fine" insiste Bellano.

Lo stato di salute fisica è piuttosto buono, ora si punta sul recupero della centrale russa Kochurina: "Sta sempre meglio e sembra aver recuperato quasi completamente dal suo infortunio – dice il coach – ma dobbiamo aspettare l’esito dei prossimi esami per capire se potrà giocare in sicurezza definitivamente già domenica. Attendiamo, abbiamo buone sensazioni".

Luca Pizzagalli