Omag Mt San Giovanni: addii e nuovi acquisti per il campionato di serie A1

Comincia a delinearsi la squadra dell’Omag Mt San Giovanni che parteciperà al prossimo campionato di serie A1. Con un post sui social, la società ha confermato gli addii di Bagnoli, Merli, Monti, Meliffi, Consoli, Valoppi, Clemente, Polesello, Ravarini e Sassolini. "Ci sono storie che lasciano il segno. E la nostra, con voi, è stata davvero speciale – ha scritto la società – Salutiamo alcune delle protagoniste di questa stagione straordinaria. Con il vostro talento, la vostra grinta e il vostro cuore, avete acceso emozioni che porteremo sempre con noi".

A parte Valoppi e Consoli (i cui addii erano già stati annunciati), si tratta soprattutto di giocatrici che nell’anno appena trascorso sono partite dalla panchina. Valoppi ha scelto Firenze in A1, mentre Consoli ancora non ha ufficializzato la prossima squadra. "Molte di queste giocatrici hanno scelto di giocarsi le proprie carte in altre squadre di serie A2 o altre categorie come è comprensibile – commenta il presidente Stefano Manconi – dopo un anno come quello appena trascorso in A2 con noi dove comunque molte di loro hanno giocato davvero poco".

Mentre sono in via di definizione gli accordi con il gruppo delle titolari rimaste: Ortolani, Nardo, Piovesan, Nicolini e Parini. Nelle prossime ore si attendono comunicazioni ufficiali della società che dovrebbe confermare il blocco vincente, insieme al coach Massimo Bellano. A queste si dovranno aggiungere naturalmente altri elementi di categoria, in grado di garantire la qualità tecnica necessaria per la serie A1.

Quattro sono i nomi che stanno circolando con insistenza nell’ambiente marignanese: il centrale Sara Caruso (da Macerata neopromossa in A1), il libero Sara Panetoni (da Cuneo A1), Sarah Straube (palleggiatrice di Dresdner Sc 1898 A1 tedesca) ed infine Agata Tellone (secondo libero da Offanengo A2).

Luca Pizzagalli