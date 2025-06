Omag Mt San Giovanni giocherà a Cervia: tifosi chiedono supporto per trasferte

La possibilità di giocare a Cervia le partite casalinge del prossimo, storico, campionato di serie A1 di volley femminile per la Omag Mt San Giovanni era nell’aria nelle ultime settimane ed ora è diventata ufficiale, con la presentazione programmata martedì prossimo a Cervia. Ma ora i "Nipoti", i caldissimi tifosi marignanesi, fanno sentire la propria voce ed il proprio umore agrodolce, chiedendo anche un sostegno per le "trasferte" domenicali a Cervia.

Morena Pierini, colonna della tifoseria locale ribadisce: "I Nipoti sono consapevoli che il palazzetto di San Giovanni non sarebbe stato idoneo per la serie A1 e che ci saremmo dovuti spostare. Si sperava di trovare una soluzione più vicina a Rimini, ma se ciò non è stato possibile, crediamo che la società abbia cercato di fare la scelta migliore. Ci saremo come sempre a sostenere le nostre ’Zie’, speriamo solo che le varie amministrazioni e realtà del territorio si attivino per mettere a disposizione di noi tifosi mezzi idonei a raggiungere il palazzetto di Cervia, soprattutto per i più anziani". Daniela, altra colonna de "I Nipoti" ribadisce: "Temiamo che qualche tifoso non riesca a seguirci per motivi anagrafici, abbiamo già pure contattato un bar locale di San Giovanni per poter disporre di una sala con a carico nostro l’abbonamento televisivo per seguire il campionato".

C’è poi chi spera che la soluzione di Cervia possa essere solo temporanea. Roberto Filipucci, storico presidente della Polisportiva Consolini fino al 2016 e tifoso tra i più anziani sottolinea: "La comunità marignanese ha realizzato un miracolo che non è paragonabile a nessun altro. La speranza perciò ora è che questa lontananza duri il più breve tempo possibile e che Regione e Comune lavorino affinché a San Giovanni si costruisca una struttura pubblica degna di ospitare il campionato di A1". E la stessa sindaca Michela Bertuccioli ribadisce: "La squadra giocherà a Cervia ma il legame con San Giovanni ed il suo territorio resterà intatto".

Luca Pizzagalli