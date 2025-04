Omag Mt San Giovanni: Parini e Consoli in Nazionale, sfida per il palazzetto

L’Omag Mt San Giovanni non finisce di stupire: mentre ancora non si è spenta l’eco della vittoria del campionato di A2 con la promozione in serie A1, arriva la conferma che altre due giocatrici, Sveva Parini e Claudia Consoli, si aggregheranno al collegiale della nazionale femminile di pallavolo, in corso al centro Pavesi di Milano, raggiungendo l’altra giocatrice marignanese, Alice Nardo, agli ordini del ct della Nazionale Julio Velasco. Una notizia importante, dunque, che dà nuovo entusiasmo ad un ambiente già carico per la prossima stagione, una stagione però ancora tutta da scrivere. Il nodo principale al momento è rappresentato dal palazzetto: quello di San Giovanni non può ospitare le partite del campionato di A1. "Abbiamo incontrato l’amministrazione comunale di Pesaro – conferma il presidente di Omag Mt, Stefano Manconi – ed abbiamo ricevuto ufficialmente la disponibilità del PalaCampanara per ospitare le nostre partite casalinghe in serie A1. L’impianto è a norma per il massimo campionato ed avrebbe la disponibilità in calendario delle domeniche necessarie alle nostre partite, alternandoci alle domeniche della Megabox Vallefoglia, altra squadra di pallavolo femminile che gioca lì".

Ma Manconi frena sul possibile accordo: c’è sempre anche la pista che porta al Carisport Cesena, la Regione Emilia-Romagna spinge per far giocare la squadra marignanese proprio a Cesena mantenendo tale progetto sul territorio romagnolo: "Nei prossimi giorni ci incontreremo con l’amministrazione comunale cesenate e l’amministrazione regionale – conferma Manconi – per capire le reali disponibilità dell’impianto cesenate, attendiamo di capire meglio entrambe le situazioni e poi tireremo le somme". Dunque a Pesaro c’è posto, ma Cesena potrebbe essere un’occasione interessante se la Regione Emilia-Romagna scegliesse di sostenere tale ipotesi. Intanto sono già iniziate le valutazioni per il futuro roster, tra chi parte e chi resta. Altra notizia delle ultime ore è che Sofia Valoppi, titolarissima della stagione appena conclusa, come libero, è passata al Bisonte Firenze, in serie A1, e sarà così dunque una diretta avversaria nel prossimo campionato. Il presidente Stefano Manconi sulle conferme non si sbilancia ma fa intuire: "Alcune ragazze della panchina stanno cercando altre soluzioni – dice – per poter giocare un po’ di più, e credo che sia nella logica delle cose". Tra le certezze naturalmente vi è capitan Ortolani e sembrerebbero essere tali pure le nazionali Nardo, Parini e Consoli. Solo nelle prossime settimane entrerà nel vivo anche il mercato, quando si saprà con certezza quale sarà il budget su cui contare per affrontare un campionato durissimo come la serie A1.

Luca Pizzagalli