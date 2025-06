Omag-Mt San Giovanni: partite casalinghe a Cervia nel debutto in Serie A1

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano giocherà a Cervia le partite in casa del suo primo storico campionato di serie A1: martedì, in una conferenza stampa, saranno spiegati i dettagli della scelta alla presenza di rappresentanti dei comuni di San Giovanni e Cervia, del presidente dell’Omag Mt Giovanni Manconi, del presidente della Regione Michele de Pascale e dell’assessore allo Sport Roberta Frisoni.

Intanto la società continua a portare avanti un mercato di ottimo livello e dà il benvenuto alla schiacciatrice Martina Bracchi (nella foto), un nuovo punto di forza per l’attacco marignanese che comincia a prendere forma. Classe 2002 e originaria di Piacenza, Bracchi ha mosso i primi passi nella Libertas San Paolo e nella Pallavolo Sangiorgio, per poi emergere in Serie B2 con Academy Sassuolo e Volley Certosa. Si è affermata successivamente con la Pallavolo Lecco Alberto Picco, nella serie B1 e poi la serie A2, distinguendosi per continuità, solidità in ricezione e ottime doti offensive.

Nel 2023 ha debuttato in serie A1 con la Uyba Volley Busto Arsizio, allenata da Julio Velasco, poi convocata nel gruppo della Nazionale maggiore. Nella stagione successiva è approdata a Pinerolo, risultando tra le schiacciatrici più affidabili del campionato. Attualmente, partecipa al collegiale della Nazionale Seniores B.

"Quando ho ricevuto la chiamata non ho avuto dubbi – commenta Martina Bracchi – ero super entusiasta all’idea di poter iniziare un nuovo percorso con una società così ambiziosa e strutturata. So di entrare a far parte di un gruppo forte e affiatato, e questo mi motiva ancora di più a dare il massimo ogni giorno. Voglio crescere, imparare, mettermi alla prova e contribuire con la mia grinta e la mia energia dentro e fuori dal campo. Sono pronta a lavorare sodo per raggiungere insieme obiettivi importanti".

Luca Pizzagalli