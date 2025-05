Omag Mt San Giovanni: Sara Caruso primo acquisto, mercato serie A1 in fermento

La Omag Mt San Giovanni sta prendendo sempre più forma e il primo vero acquisto, Sara Caruso, centrale ex-Macerata, ha subito scaldato gli animi dei tifosi. Ora, con il mercato per la serie A che entra nel vivo, è il coach Massimo Bellano a tracciare un primo bilancio, dopo la riconferma dello zoccolo duro con ben 5 giocatrici (Ortolani, Parini, Nicolini, Nardo e Piovesan) che hanno portato le "Zie" alla storica promozione in serie A1: "Nessuno si deve sentire titolare in questo momento – analizza il coach, in questi giorni a Milano come vice allenatore con la nazionale di volley femminile B – perché stiamo ancora allestendo il nostro roster e tutte le gerarchie sono da definire. Partiamo da un bel gruppo comunque, ma tutto è ancora in divenire".

A partire da un mercato che ora entra nel vivo dopo l’acquisto di Caruso: "E’ un centrale molto forte, punto di forza di Macerata nel passato campionato, che ha aiutato a raggiungere la promozione. La conosciamo bene e a muro è stata tra le migliori giocatrici del torneo". Il coach conferma poi che ora arriveranno altre giocatrici: "Dobbiamo ancora definire una nuova palleggiatrice, un altro opposto – continua il coach –, ma anche un altro centrale e, naturalmente, i due liberi".

Proprio il ruolo di libero, dopo l’addio di Valoppi, è ancora vacante e tra le piste più battute si è fatta strada l’ipotesi che punta su Sara Panettoni di Cuneo (A1) e di Agata Tellone di Offanengo (A2), voci mai confermate dalla società. "In questo momento fare nomi è difficile – conferma il coach Massimo Bellano –: ci sono tante voci ma l’ultima parola spetta alla società ed essere in serie A1 richiede anche questo, una certa gestione della comunicazione. Attendiamo gli sviluppi del mercato nei prossimi giorni. Di certo siamo in ritardo rispetto ad altre società che hanno già allestito il mercato".

Ma una nota positiva c’è in tutto questo. Le giocatrici apprezzano la "piazza" di San Giovanni e c’è tanto entusiasmo attorno alla neopromossa: "E’ bello vedere come le giocatrici che contattiamo ci diano tutte massima disponibilità per venire a giocare qui da noi – conclude il coach di San Giovanni –, a conferma che società e staff tecnico hanno seminato bene creando un ambiente che nella pallavolo italiana nutre di grande stima".

Intanto, per il futuro palazzetto in cui giocare le partite in casa nelle ultime ore sono emerse voci anche su una possibile candidatura di Cervia, ma per il momento la società smentisce con Stefano Manconi, presidente Omag Mt San Giovanni che taglia corto: "Non ne sappiamo nulla".