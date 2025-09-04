Omag Mt, si alza il sipario. Primo test con Perugia

di Luca PizzagalliGrande curiosità per la prima partita stagionale della nuova Omag Mt San Giovanni in Marignano oggi pomeriggio (17.30) al palazzetto di Cervia: è la prima amichevole della squadra di coach Bellano, in attesa dello storico esordio nel campionato di serie A1. Di fronte ci sarà Perugia, squadra con alle spalle una stagione di serie A1, e possibile avversario nella lotta per la salvezza.

"Le giocatrici sono tutte a disposizione – conferma il presidente Stefano Manconi – a parte il libero Panetoni, infortunata, e la palleggiatrice tedesca Straube che si aggregherà al gruppo solo sabato dopo gli impegni con la sua Nazionale. Siamo soddisfatti della preparazione, ma c’è ancora tempo per entrare in forma visto che all’inizio campionato manca un mese (primo turno in casa contro Novara il 6 ottobre, ndr). Proprio per questo la partita sarà nello spirito di un allenamento congiunto e i due coach potrebbero prevedere non più di 4 set, indipendentemente dal risultato".

Tanta curiosità anche sugli spalti per capire come risponderà in questo primo appuntamento infrasettimanale il pubblico di casa (l’ingresso è gratuito). Quella di oggi sarà la prima di una lunga serie di amichevoli visto che il 10 settembre si replica con Omag-Mt-Vallefoglia sempre a Cervia, il 13 settembre trasferta a Macerata, dal 20 settembre a Imola Trofeo Mc Donald’s con Omag-Mt-Scandicci il 20 e Omag-Mt-Talmassons il 21, il 27-28 settembre trasferta a Pesaro per un quadrangolare con Macerata, Vallefoglia e Levski Sofia. Insomma un mese piuttosto ricco con sfide di altissimo livello e contro squadre di categoria (a parte Talmassons che è serie A2).

Così San Giovanni vuole misurare le proprie ambizioni aspettando il grande giorno, quello dello storico esordio nel campionato di serie A1. A Cervia la squadra di Bellano giocherà le partite interne.