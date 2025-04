Omag Mt, sì degli sponsor. "Serie A? Vogliamo farla». Ma resta il rebus budget

Il sogno A1 decolla, i main sponsor della Omag Mt San Giovanni hanno sciolto le riserve martedì sera nella cena di fine stagione presso il ristorante "Chiar di Luna" a Saludecio. Gianluca Marchetti, imprenditore titolare dell’azienda Mt, è stato chiaro: "Ci siamo incontrati tra noi sponsor principali e ci siamo detti che volevamo cogliere questa opportunità, la serie A1 ci interessa". Ora tutta la società sarà al lavoro per concretizzare tale progetto con il presidente Stefano Manconi che può sorridere ma che predica calma a tre mesi dalla scadenza per l’iscrizione al prossimo massimo campionato: "E’ tutto in divenire, nelle ultime ore c’è stata una svolta ma questo non può bastare. Siamo al lavoro per capire il budget e concretizzare ogni singolo aspetto del nostro progetto. D’ora in avanti, nei prossimi giorni, partendo dalla base dei nostri storici sponsor, lavoreremo per allargare tale disponibilità economica e per concretizzare definitivamente l’iscrizione alla serie A1. Ringraziamo Omag ed Mt, insieme agli altri storici main sponsor, per voler continuare a credere in questo percorso ma c’è ancora tanto da fare per arrivare alla serie A1".

A partire dal palazzetto che ospiterà le partite della prossima stagione, tutto è ancora in alto mare, e nelle ultime ore si è fatta pure largo l’ipotesi di San Marino, dopo Cesena e Pesaro: "Abbiamo contattato il Comitato Olimpico di San Marino per capire le disponibilità del Palas Multieventi di San Marino – spiega Manconi – visti anche i miei trascorsi molto positivi da giocatore e tecnico a San Marino in un ambiente sportivo che conosco. Ma è solo una prima fase di verifica. Tutte le ipotesi restano aperte, e siamo solo all’inizio di un lungo periodo che ci servirà per definire ogni cosa". Ma gli sportivi possono sorridere per le ottime notizie dopo che nei primi giorni post-promozione vi erano dubbi proprio sulla futura partecipazione alla serie A1, un’impresa sportiva ma anche naturalmente socio-economica per una piccola realtà come San Giovanni che vanta appena 9.500 abitanti.

Durante la serata si è parlato anche della possibilità di un futuro palazzetto proprio sul territorio del piccolo Comune ma non certo per la prossima stagione che partirà a settembre: "Noi siamo pronti a dialogare con tutti e ci siamo come ente pubblico, a fianco dei privati – ha confermato la sindaca Michela Bertuccioli, presente alla cena –, ma si tratta di ragionare su un progetto che deve vedere tutte le parti coinvolte, anche enti sovracomunali come la Regione". Il sogno A1 è solo all’inizio ed un intero territorio spera e gioisce al fianco delle proprie beniamine.

Luca Pizzagalli