Orgoglio Valsa A Perugia è battaglia vera

Verrebbe la tentazione di inveire contro la sfortuna, contro l’occasione mancata, contro il cinismo in più che serviva per conquistare il secondo set. Non sia mai: nonostante l’epilogo amaro, la gara-1 disputata dalla Valsa Group Modena a casa di Perugia è quanto di più vicino al limite fisico (concetto su cui torneremo) di una squadra giunta settima in Regular Season e, soprattutto, giunta alla conclusione che può giocare solo forte o fortissimo, senza fare calcoli, senza tenere il conto degli errori. Della maratona del PalaBarton, ben oltre le due ore e mezza di durata nonostante i soli quattro set, resta il sentore che Modena un’altra occasione la avrà nel corso della serie: occasione, s’intende, forse non di sovvertirne l’esito, ma quanto meno di allungarne la durata – e già conquistare il diritto di disputare gara-4 al PalaPanini sarebbe un traguardo non da poco.

Quanto alla partita: dominata per cinquanta minuti di gialli: avanti 18-24 nel primo set e quasi rimontati, ma capaci di chiudere 23-25, Buchegger e compagni si sono pure issati sul 7-10 e sull’11-13 nel secondo. In entrambi i casi è intervenuto Simone Giannelli: micidiale tanto al servizio, dove ha chiuso con la bellezza di 24 colpi totali e due ace a fronte di soli due errori, ma anche chirurgico nel rimettere in partita i suoi martelli apparsi, a turno, un tantino in sofferenza, e a nasconderli all’occasione puntando i propri gettoni sulla vena offensiva dei centrali Loser e Solé. Ecco una cosa che Modena non ha fatto bene, nella sua gara complessivamente positiva: leggere le intenzioni del capitano Azzurro nel gioco di primo tempo. Il finale del secondo set è stato un quasi-capolavoro che ha girato anche l’inerzia fisica della partita, con Perugia avanti 24-21 e la Valsa capace di rimontare fino al 24 pari, annullando poi un quarto e anche un quinto set ball, ma vedendosene annullare quattro a sua volta: nel convulso finale si è visto di tutto, dagli ace di Massari e Ikhbayri entrati a freddo, fino all’improvviso rush offensivo di Davyskiba sin lì sonnacchioso. Il colpo di grazia lo ha calato un altro redivivo, Semeniuk, per il 32-30 finale. Da lì in avanti l’equilibrio è rimasto solo nelle prime metà dei due set conclusivi, con Modena capace di stare con Perugia fino al 17 pari nel terzo e fino all’11 pari nel quarto, e rieccoci al tema del limite fisico della Valsa Group: la stanchezza è costata cara, alla lunga, a una formazione attualmente priva di due cambi-chiave, Sanguinetti ancora a bordocampo per il problema al polpaccio e Rinaldi ancora acciaccato alla spalla, convocato ma di fatti mai messo sul terreno di gioco; e a queste carenze oggettive dell’organico si è sommato l’affanno di Buchegger e De Cecco dopo le due ore di gioco, un tema da affrontare con attenzione in settimana ma anche con un vantaggio. Perugia dovrà infatti cimentarsi, tra gara 1 e 2 e di nuovo tra gara 2 e 3, col derby di Champions contro Monza; quanto a Modena, non ha che da recuperare le forze.