Ortolani infinita: stagione da Mvp: "Voglio restare anche in serie A"

"Un capitano, c’è solo un capitano: un capitano". È stato uno dei cori preferiti degli scatenati tifosi, "I Nipoti", della Omag Mt San Giovanni quest’anno. E a ben vedere, il motivo c’è eccome. Il capitano Serena Ortolani ha sempre guidato le proprie giovani compagne alla vittoria, fino al giusto epilogo di mercoledì sera contro Melendugno in un 3-0 senz’appello che ha sancito la storica promozione in serie A1 oltre al riconoscimento individuale di miglior giocatrice del campionato.

Serena Ortolani, come sta vivendo questi giorni di festa? "Sono giorni meravigliosi, che ci siamo conquistati con impegno, ma nei quali io credevo fin dall’inizio. Ci credevamo tutti".

Qual è stato il segreto di questa stagione fantastica? "Il nostro gruppo, dalla prima all’ultima giocatrice, è stato decisivo. E con un contributo importante da parte di tutti, anche da parte di chi ha giocato meno. Abbiamo sempre spinto al massimo in allenamento e chi giocava meno con il suo costante impegno ci ha permesso di fare allenamenti poi davvero duri e professionali, per questo poi la domenica le nostre prestazioni sono state tutte così positive".

E il momento decisivo della stagione, secondo lei, quando si è verificato? "Credo che la vittoria in Coppa Italia con il netto successo in finale per 3-0 contro Trento il 9 febbraio a Bologna ci abbia fatto capire che potevamo davvero crederci, ed eccoci qua".

E adesso con la serie A1 lei resterà anche il prossimo anno il capitano di San Giovanni? "Dobbiamo parlare con la società, ma la mia intenzione è quella di rimanere qui, giocare con questa maglia, e togliersi ancora tante soddisfazioni. Questo gruppo può dire la sua anche in serie A1, ne sono convinta".

In questo percorso lastricato di grandi soddisfazioni, un pensiero non può che andare anche al vostro pubblico... "Sono stati eccezionali, per tutto l’anno. Ne abbiamo parlato spesso tra noi giocatrici, ci siamo dette che erano davvero incredibili e li abbiamo sentiti davvero sempre molto vicini. Ci hanno seguito da Lecce a Trento e sempre in un numero incredibile, in tantissimi sugli spalti in ogni palazzetto con le loro bandiere ed i loro cori".

La società dal canto suo è già al lavoro per garantire la serie A1 ad un ambiente caldissimo che sogna la massima serie. Ci sono sostegni economici fondamentali da cercare tra nuovi sponsor. Poi inizieranno anche le valutazioni tecnico-tattiche per formare un roster in grado di affrontare un campionato durissimo e di altro livello rispetto a quello di serie A2 ma il gruppo che ha vinto 9 partite su 9 in Pool Promozione, e che ha vinto tutti gli scontri diretti in regular season (eccetto l’ultimo con Brescia in casa ma perso per 2-3), pare già ora essere un buon punto di partenza per ogni futura programmazione.