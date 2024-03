Ottenuto il pass per la fase finale del Regionale. Invicta, l’Under 18 non si ferma più

Le giovani "terribili" dell’under 18 dell’Invicta sono tra le otto migliori squadre della Toscana. La formazione femminile allenata dai coach Spina e Chiappelli, dopo aver chiuso al secondo posto il raggruppamento territoriale del Basso Tirreno si è qualificata, e poi ha vinto, il triangolare regionale a Signa accedendo così alla fase finale del Regionale. Battute per 3 a 1 e 3 a 0 – nell’ordine – Capolona Subbiano e Aglianese, vicecampioni dei territori di Etruria (Siena-Arezzo) e Appennino (Massa-Lucca-Pistoia).

"Giornata impegnativa per le nostre ragazze, ma piena di soddisfazioni – commentano i coach a conclusione dello spareggio regionale –, non era un risultato scontato, arrivare a giocarsi partite importanti non è da tutti e non capita sempre. Molte di loro sono abituate a disputare partite del genere, ma è l’eccezione e non la regola. Se nella gara contro Capolona abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard, il match con Aglianese è stato giocato con tutt’altro atteggiamento e questo ha fatto poi la differenza. Questo è positivo perché significa che abbiamo ancora molti margini di miglioramento e in questo mese e mezzo di gare avremo l’occasione di misurarci con squadre forti che ci faranno crescere molto. Siamo entusiasti di iniziare questo girone finale".

L’Invicta adesso è stata inserita nel girone A insieme a Cus Siena, Nottolini e Montelupo. Le prime due accederanno alle semifinali regionali e competeranno per l’accesso alle finali regionali che significa finali nazionali.

Per il secondo anno consecutivo la società grossetana accede ad una fase regionale con l’under18; il gruppo è giovane perché la maggior parte delle ragazze è 2007/2008.

La rosa della formazione grossetana: Alfieri, Ambrosecchio, Andreini, Bosi, Coratti, Cappelli, Giorgi, Goracci, Petrucci, Rolando, Rossi, Saviello.