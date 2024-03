Ozzano, che riscatto. Casini, Ferrari e Monaco valgono il quinto posto

Fatro Ozzan

(25-18, 25-21, 25-16)

FATRO OZZANO: Monaco 11, Pavani 4, Ferrari 13, Casini 15, Guerra 2, Pedrazzi 4, Righi (L1), Pedretti (L2); Bondavalli, Coco. Non entrate: Ghiberti, Ndiaye, Carnevali. All. Turrini.

SFRE TECNILUX PAVIA: Pasini 2, Migliore 11, Boscolo 3, Tonello 5, Lanzarotti 9, Badaracco 2, Bonitempo (L1), Lazzarini (L2); Baiardi 1, Ferraris, Martini. Non entrate: Giunta, Ciceroni. All. Fontana.

Arbitri: Dandolo e Barbieri.

Il riscatto è servito: la Fatro Ozzano si mette alle spalle il ko di Ravenna, ritrovando ritmo, concentrazione e il proprio gioco. La vittoria su Pavia, penultima della classe, è solo la logica conseguenza di un gruppo che si conferma in crescita, centrando la quinta vittoria nelle ultime sei giornate e il quinto posto in classifica, trascinate da Casini e Monaco, che viaggiano al 42 per cento in attacco.

Le altre gare: Clai Imola-Volley 2001 Garlasco 3-0, Bleuline Forlì-Mosaico Ravenna 3-0, Rimont Progetti Genova-Everest Miovolley Gossolengo 3-1, Giusto Spirito Rubiera-Volley Modena 0-3, Bsc Materials Sassuolo-Vivi Energia Vap Piacenza 3-0. Riposa: Tirabassi & Vezzali Campagnola.

La classifica: Clai Imola 39; Giusto Spirito Rubiera 37; Volley 2001 Garlasco 35; Everest Miovolley Gossolengo 34; Bleuline Forlì, Fatro Ozzano 26; Tirabassi & Vezzali Campagnola 25; Volley Modena 24; Bsc Materials Sassuolo 21; Rimont Progetti Genova 14; Mosaico Ravenna 13; Sfre Tecnilux Pavia 11; Vivi Energia Vap Piacenza 1. Marcello Giordano