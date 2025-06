PALAANDERLINI. Nato per la pallavolo. Ma la Sdp non ha spazi

Tolto il PalaPanini, ormai uscito di scena tra le possibilità esistenti per il Volley Modena di serie A2, l’impianto cittadino più adatto sarebbe il PalaAnderlini: mandato di gestione che indica il volley come sport prevalente, misure di altezza, larghezza e lunghezza del campo adatte alla serie A femminile, una capienza oltre i 500 posti che è quello che richiede la federazione, magazzini non eccezionalmente grandi ma probabilmente sufficienti per ospitare l’attrezzatura. Insomma, rispetto al PalaPanini mancherebbe soltanto il video-check. Il problema è che, al contrario che nel palasport, qui gli spazi sono già tutti riempiti dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, almeno fino alle nove di sera. Volley Modena sarebbe disponibile ad allenarsi a quell’ora? Ecco allora che l’opzione PalaAnderlini è nei fatti uscita subito di scena dal novero delle possibilità e che quindi un vero tavolo di trattative tra le due società (Sdp e Volley Modena) non si è mai aperto come invece si era aperto quello con Modena Volley.

a.t.