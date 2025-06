PALAMOLZA. È l’ipotesi più fattibile. Per ora nessun contatto

La terza opzione e più probabile perché nominata direttamente dal Comune, a questo punto, è quella del PalaMolza. L’ex palasport del volley maschile (fino al 1985) è stato recentemente rinnovato nel suo padiglione principale ed è attualmente in gestione alla società Wesport Modena. Il bando di concessione scade però a ottobre, quindi nel frattempo il Comune di Modena dovrà indire una nuova gara, e sono previsti onerosi lavori di rifacimento dei tetti che potrebbero ostacolare le attività. Qui è il Comune a decidere come occupare oltre il 70% delle ore dell’impianto, ci sarebbe un magazzino di ampie dimensioni per lo stoccaggio delle attrezzature e del campo. La capienza non sarebbe ancora adeguata alle regole Fipav (circa 400 posti) ma per una prima stagione in serie A si potrebbe ottenere probabilmente una deroga. A oggi però non risultano contatti diretti tra Volley Modena, il gestore Wesport e la società di Pallamano Modena che è quella che organizza l’attività prevalente. Soltanto un sopralluogo fotografico ‘non ufficiale’ effettuato la scorsa settimana. Quindi?

a.t.