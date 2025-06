Pallavolo Anderlini: successi nelle Finali Regionali e convocazioni nazionali giovanili

Non si è ancora spenta l’eco per l’ottimo bilancio ottenuto nelle Finali nazionali giovanili federali, che la scuola di Pallavolo Anderlini continua a mietere successi in campo, e fuori sempre a livello giovanile: lunedì scorso la squadra maschile allenata da Andrea Cavandoli ha centrato il titolo Regionale Under 12, ma nel prossimo week end altre squadre dell’Anderlini sono attese alle Finali Regionali Under 13, visto che a Forlì sono in Final Four le ragazze, ed a Rimini saranno di scena i maschi, per andare a caccia di altre soddisfazioni.

Intanto le ragazze della Moma Anderlini stanno popolando nelle Nazionali giovanili, siano esse indoor, che outdoor, come è capitato a Grace Emanuela Fino, Sofia Rinieri, entrambe classe 2009, e Rebecca Rademacher classe 2008, convocate fino a domani a Formia per uno stage di allenamento nell’ambito del progetto ’Processi Selettivi’ di beach volley. Una grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico dell’Anderlini.

Prosegue anche l’avventura in maglia azzurra di Ludovica Sismondi, che dopo aver svolto uno stage di allenamenti a Darfo Boario fino a sabato scorso, si è poi unita al gruppo delle Under 19 che fino a domenica 8 giugno lavorerà in collegiale. Del gruppo fanno parte anche le modenesi Stella Caruso (schiacciatrice 2008), Stella Cornelli (libero 2008), Alice Guerra (centrale 2008), Lisa Dharma Monari Gamba (schiacciatrice 2009), Asia Spaziano (palleggiatrice 2007) e Martina Susio (schiacciatrice 2007), senza dimenticare le convocazioni di Valeria Citelli (libero 2001), e Erika Jakic (palleggiatrice 2010) in Under 16.