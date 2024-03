Pallavolo b1 femminile. A Jesi servirà un’impresa. La Montesport ci prova

Archiviata la sosta dello scorso weekend, riparte oggi alle 18 da Jesi il girone D di Serie B1 della Montesport Montespertoli. Trattandosi di una trasferta molto impegnativa, questi giorni sono serviti a coach Barboni per affinare gli schemi di gioco ed il potenziamento fisico e mentale. Infatti le padrone di casa sono una delle corazzate del campionato. Le marchigiane hanno conquistato il 2° posto grazie all’ultima splendida vittoria contro Cesena, altra pretendente al vertice. Le jesine hanno 34 punti e non perdono dal 26 novembre scorso. Ma le ragazze di Barboni sono in crescita, attualmente none con 17 punti, e sulle ali dell’entusiasmo per i buoni risultati recenti, partono decise a dimostrare il loro valore e, possibilmente, a strappare qualche punto importante in questa fase del campionato. Arbitreranno Barbara Audone e Sara Rossi.