Pallavolo Bologna cerca nuovo allenatore dopo l'addio di Guarnieri

E’ caccia al nuovo allenatore. Dopo un’ultima stagione nel campionato di serie B vissuto al di sopra degli obiettivi finali, con l’esclusione dai playoff giunta a due giornate del termine, la Pallavolo Bologna prova a disegnare il proprio futuro. La prima notizia riguarda la conferma dello sponsor, fondamentale per garantire economia e stabilità del club.

Il gruppo Termal, con il marchio Hokkaido, finanzierà nuovamente Pallavolo Bologna, che ha raccolto nuovi sponsor. Il prossimo futuro e la partecipazione al prossimo campionato di B maschile di volley non è in discussione. Ma dopo l’addio di Guarnieri, firmato dalla Slovenia come vice tecnico della nazionale per Vnl e mondiali è caccia a un nuovo tecnico. Dialoghi in corso con il responsabile del settore giovanile Riccardo Not, che ha cresciuto la maggior parte dei ragazzi in prima squadra, la seconda più giovane del torneo nell’ultimo campionato.

Il problema è che Not sarebbe dell’idea di puntare esclusivamente sul settore giovanile, rinunciando a giocatori provenienti da fuori, a prescindere dal rischio di poter fare una stagione anonima o da rischio salvezza. Per questo la dirigenza ha sondato e sta parlando pure con Roberto De Marco, originario di Faenza, ex giocatore e che nell’ultima stagione ha allenato il 4 Torri Ferrara in serie B, dopo le esperienze tra B e giovanili di vertice con Atlas e Consar Ravenna.

Sul fronte mercato, vicina la conferma dello schiacciatore Bernardis. Il centrale Bigozzi e il libero Imperato hanno richiesta da club di Superlega, che li vorrebbero per giovanili e seconde squadre, ma Bologna coltiva l’ottimismo di trattenerli garantendo loro un ruolo in prima squadra da protagonisti. A breve dialoghi anche con capitan Ronchi, che è ancora stupente universitario: anche per questo c’è ottimismo sulla conferma, anche se ha richieste dalla serie A. Conferma in vista anche per il nazionale Under 19 Dalfiume, con un ruolo da protagonista, anche perché Ronchi potrebbe passare dal ruolo di schiacciatore a quello di opposto.

Marcello Giordano