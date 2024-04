Pallavolo C femminile. Ceparana ci prova ma deve arrendersi alla Normac Il Futura Ceparana subisce la prima sconfitta casalinga nei playoff contro il Normac Wonder Project. Le genovesi si impongono con una serie di vittorie consecutive, cambiando le sorti del match. In altre partite del 5° turno, Celle-S.Sabina 3-0, Admo-Cogovalle 3-0, Vasco-Albaro 3-0. Classifica: Celle in testa con 28 punti.