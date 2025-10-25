Pallavolo. Campionato dipendenti universitari: vince Camerino

Il Cral-Gsdu dell’Università di Siena ha organizzato l’XI° Campionato Nazionale per Dipendenti Universitari, una manifestazione sportiva che viene replicata ogni anno in una diversa città universitaria e patrocinata dall’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari). Le gare si sono svolte nel palazzetto del CUS Siena e nel Palazzetto del Costone, il PalaOrlandi. Hanno partecipato i Circoli Ricreativi Universitari di Ancona, Benevento, Brescia, Camerino, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Pavia, Siena e Trento suddivisi in tre gironi. Il torneo si è svolto in due splendide giornate di sport ed amicizia con tanti partecipanti (ben 120) ed una numerosa presenza di amici per assistere alle sfide dalla tribuna. Alla fine la classifica finale ha premiato l’Università di Camerino che ha superato nella sfida finale l’Università di Trento, di seguito si sono piazzate Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Siena, Benevento, Ancona, Brescia e Pavia. Grande la soddisfazione del Cral-Gsdu per la perfetta riuscita dell’evento sportivo e aggregativo anche grazie al contributo alla manifestazione l’Università di Siena, Banca Mediolanum, Unipol Siena e l’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari.