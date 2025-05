Pallavolo Castelfranco: ringraziamenti allo staff per i successi e la promozione in A2

La Pallavolo Castelfranco esprime massima gratitudine verso i membri dello staff per l’eccellente lavoro svolto al servizio della squadra e augura loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere. La dg e team manager Valentina Panicucci, il team manager Luigi Palidori, il ds Fabio Menichetti, il tecnico Marco Bracci, il suo secondo e scoutman Nicola Ficini, il preparatore atletico Fabio Menichetti e la fisioterapista Annalisa Baldanzi sono stati esempi eccellenti di professionalità, contribuendo con il proprio lavoro ai successi del club.

Panicucci ha rappresentato un autentico punto di riferimento per tutto ciò che ruota attorno all’organizzazione e gestione di una stagione sportiva. Un impegno portato avanti con meticolosità e attenzione ad ogni singolo dettaglio, anche attraverso il contributo prezioso di Palidori, altro team manager del sodalizio. Il direttore sportivo Menichetti ha coordinato la costruzione di una squadra composta da tante giovani che hanno centrato la salvezza.

Castelfranco nell’ultimo biennio ha alzato una Coppa Italia di Serie B1, è stata promossa in A2 e ha successivamente conquistato la permanenza nella categoria.

"Per farlo, la squadra ha dovuto spingere al massimo in ogni partita: ecco perché il ruolo del preparatore atletico Menichetti e della fisioterapista Baldanzi sono stati fondamentale per il benessere delle ragazze. Gli stessi membri dello staff Pallavolo Castelfranco ci tengono a precisare che "Rimarrà sempre in noi il ricordo di una esperienza gratificante, in grado di regalare tantissime soddisfazioni. Siamo orgogliosi di essere stati parte integrante di un gruppo che ha saputo scrivere belle pagine di sport, dando lustro al nostro territorio. Ringraziamo la società per la fiducia che ci ha dato ed ogni singola atleta incontrata durante il nostro percorso all’interno del club".