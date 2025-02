Pallavolo. Chiantibanca Cus U18 Nera è campione Fipav Etruria

La Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera (nella foto) si è laureata campione territoriale Fipav Etruria al termine di una stagione straordinaria, chiusa con un percorso perfetto: 13 vittorie su 13 e soltanto 3 set persi in tutto il campionato. Un dominio netto in un torneo che ha visto ai nastri di partenza ben 25 squadre e in cui le giovani bianconere hanno dimostrato di essere le più forti, le più costanti e determinate. Un successo costruito con il lavoro quotidiano, con la dedizione e la mentalità vincente del gruppo.

Alla guida dell’impresa Matteo Castagnini, un tecnico di comprovata esperienza che, con questo titolo, ha raggiunto quota otto, tanti i campionati territoriali vinti in carriera. Prezioso il contributo di Fabrizio Becatti, che durante la finale ha affiancato coach Castagnini nel ruolo di secondo, mettendo a disposizione competenza, esperienza ed entusiasmo. La vittoria è anche il risultato del lavoro di squadra di tutta la società Cus Siena Volley, a partire dalla dirigenza che, con passione e impegno, fornisce alle atlete le migliori condizioni per crescere e competere ai massimi livelli. Indubbi i meriti del ds Tommaso Bellafiore, sempre attento nel supportare il percorso del settore giovanile.

Importante anche la sinergia con la prima squadra di Serie C, che condivide con l’Under 18 diverse atlete, dimostrando il valore del progetto tecnico del Cus Siena Volley. Un costante lavoro di integrazione e ringraziamento quello dell’head coach della Serie C, Giacomo Capannoli, e del suo staff. Fondamentale per il successo anche il supporto degli sponsor. Dopo la conquista del titolo territoriale, la Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera si prepara ad affrontare la fase regionale, dove si confronterà con le migliori otto squadre della Toscana.