Pallavolo D maschile. Futura tiene testa al Movimento. Un buon punto

MOVIMENTO RAGAZZI S. SABINA: Caldirola, Casabianca, Corradino, De Giovanni, Marinaccio, Monsone, Romiti, Ziello libero. All. Marinelli.

FUTURA CEPARANA: Adesso, Baldassini, Bandiera, Barletta, Catena, Cavaliere, Currarino, Klun, Mangora, Steni libero Steni. All. Botti.

Arbitro: Calsi.

Parziali: 17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12.

GENOVA – Buon punto della Futura che ha saputo tenere testa ad una squadra esperta come il Movimento Ragazzi. "Peccato non aver raccolto qualcosa in più - spiega coach Botti – ma abbiamo pagato un po’ di inesperienza". Risultati del 18° turno di serie D maschile: Rapallo-Albisola 3-2, Cus-Colombo 0-3, Alassio-S.Sabina 2-3, S.Antonio-Sabazia 3-0, Villaggio-Admo 2-3. Classifica: Colombo 46, M.R. S.Sabina 42, Admo 41, Futura 37, Rapallo 36, S.Antonio 31, S. Sabina 24, Alassio 21, Sabazia 18, Villaggio 12, Albisola 9, Cus 7.