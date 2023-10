Pallavolo donne - Serie B1. Eltrettomeccanica Angelini perentoria in quel di Jesi. Vittoria 3-0 e testa della classifica con Castelfranco

Con una prestazione decisa e concreta l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha espugnato il campo di Jesi, fino ad allora capolista nel campionato di pallavolo femminile di B1. Il perentorio 0-3 (20-25, 20-25, 19-25) vale sia la terza vittoria su tre turni disputati che il primato in classifica con Castelfranco di Sotto. Le bianconere giocano una partita eccellente in ricezione, mandando in tilt le ambizioni avversarie. Punto a punto tutti e tre i set, Benazzi e compagne sono capaci di trovare l’allungo decisivo grazie al servizio e ad una prova estremamente concreta in difesa.

Nel primo set Jesi tenta la fuga grazie a qualche sbavatura bianconera (10-8) ma Vecchi pareggia i conti e firma il sorpasso (10-11); con Conficoni al servizio Cesena scava il solco grazie alle fiammate in attacco di Pinali e Benazzi (18-21); sale l’intensità delle difese in entrambe le metà campo, Calisesi è su tutti i palloni e Benazzi chiude nell’angolone 20-25. Stesso copione nel secondo parziale: Jesi parte con decisione (9-5) ma Cesena piazza un break importante con Vecchi ispirata (10-13); si prosegue punto a punto, Guardigli mura il centrale avversario (15-16), poi le avversarie forzano troppo la mano e regalano il vantaggio decisivo che Cesena amministra. Nell’ultimo set Caniato trascina la cavalcata bianconera (9-11), Pinali difende con precisione e piazza una diagonale da applausi (11-17), Benazzi sale in cattedra dalla seconda linea (13-19) e poi da posto quattro (15-22). Pinali è efficace al servizio e Jesi non riesce più a ricucire. Tra i singoli, le migliori realizzatrici sono Benazzi e Vecchi che vanno a segno entrambe 17 volte; Pinali si ferma a quota 7, ma il suo contributo è sempre determinante, garantendo ordine e precisione indispensabili. L’Elettromeccanica Angelini Cesena sale così a quota 8 punti, in vetta alla classifica in condivisione con Castelfranco di Sotto; domenica al MiniPalazzetto le ragazze di coach Lucchi ospiteranno Casal de Pazzi che insegue a 6 punti.

Il tabellino: Calisesi (L1), Morolli 1, Vecchi 17, Pinali 7, Bellini 1, Guardigli 4, Benazzi 17, Conficoni 1, Caniato 6; ne: Fabbri, Besteghi, Molari, Tamborrino (L2). All.: Lucchi.

Luca Ravaglia