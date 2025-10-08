Pallavolo E’ qui la festa!. Il gruppo PMS scopre le carte

Un palazzetto dello Sport di Massa gremito ed una gran bella festa della Pallavolo. La presentazione del gruppo PMS, la nuova realtà del volley massese nata dal connubio tra Pallavolo Massa Carrara, Robur Massa e Pallavolo Aghinolfi ha centrato nel segno. I numeri di questo ambizioso progetto sono importanti perché si parla di un totale di oltre 400 atleti e domenica si sono visti tutti. La kermesse, presentata da Serena Martinelli, ha dato modo di salire sul palco a tutte le formazioni maschili e femminili del sodalizio a partire da quelle del cas proseguendo con quelle under e con le prime squadre. Una vetrina particolare, naturalmente, è stata riservata alla compagine della Pallavolo Massa Carrara, fresca di ritorno nella Serie B maschile e che darà modo alla nostra città di tornare a partecipare ad un campionato nazionale. Alla giornata di festa ha partecipato anche la nuova presidentessa regionale della Fipav Claudia Frascati assieme al consigliere del comitato territoriale dell’Appenino Toscano Carlo Alberto Bernieri.

Per il Coni non poteva mancare il delegato provinciale Vittorio Cucurnia. L’evento ha avuto la gradita partecipazione di diverse figure istituzionali: l’assessore allo sport di Massa Roberto Acerbo e quello al sociale Francesco Mangiaracina, il presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, l’assessore allo sport di Montignoso Stefano Del Giudice ed il consigliere nazionale Anci Lorenzo Pascucci. Le presentazioni delle squadre, inframmezzate da alcuni momenti musicali curati della scuola di canto "Play the Voice" di Elena Cirillo, sono avvenute proprio a ridosso dell’inizio di quasi tutti i campionati che sono in programma a partire dal prossimo weekend. Un grazie sentito è andato a tutti gli sponsor che hanno garantito il proprio sostegno.