Pallavolo Ferrara: Nuovo Inizio in Serie C per il Volley Femminile

La Pallavolo Ferrara riparte dalla serie C, un progetto di crescita per tutto il settore volley femminile del territorio. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta al palasport la presentazione della prossima stagione dell’Asd 4 Torri 1947 e Acli S. Luca S. Giorgio. Due società che gestiscono l’attività pallavolistica nella nostra città, formando il consorzio Pallavolo Ferrara. Presenti i presidenti di 4 Torri e Acli San Luca San Giorgio, Alberto Bova e Andrea Banzi, l’allenatore Roberto Bissacco, il direttore sportivo Enrico Menini e Marco Breveglieri, tecnico di lunga esperienza nazionale e internazionale, che fungerà da consulente del consorzio Pallavolo Ferrara. La grande novità per la prossima stagione, quindi, è l’acquisizione dei diritti e partecipazione al campionato di serie C femminile. Nel merito Andrea Banzi ha spiegato: "Il progetto è sorto dopo un buon campionato di serie D delle nostre ragazze. Al termine di questa stagione, abbiamo pianificato e scelto di procedere all’iscrizione al campionato di serie C, questo al fine di fare crescere le nostre atlete, in quanto siamo convinti delle loro qualità. Vogliamo creare l’aspettativa anche di tutte le nostre ragazze del settore giovanile, alzando il livello della prima squadra, con l’obbiettivo che le stesse possano raggiungere un campionato superiore". Un concetto ribadito anche da Alberto Bova: "Abbiamo un settore giovanile molto ampio, oltre 400 giovani, a fronte di ciò abbiamo voluto dare un’impronta diversa e una dimostrazione concreta di crescita. Siamo convinti del progetto, valorizzando atlete del territorio, cercando di evitare che si trasferiscano altrove". Sul piano tecnico l’allenatore Roberto Bissacco, confermato dopo la buona stagione in serie D, ha detto: "La formazione si baserà sul blocco dell’ultima stagione, stiamo facendo le nostre valutazioni. L’obbiettivo e quello della salvezza".

Mario Tosatti