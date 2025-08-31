Pallavolo. Finale iridata Under 21 per Mati. Ora può ’copiare’ la Manfredini

Un altro successo, l’ennesimo in una competizione iridata sin qui assolutamente netta, e Pardo Mati si ritrova in finale mondiale Under 21, da modenese di casacca, esattamente come lo è stata, da modenese di nascita, Linda Manfredini poche settimane fa. La semifinale contro la Repubblica Ceca di ieri è stata forse una delle partite più semplici del torneo per gli azzurri: un 3-0 nettissimo e senza possibilità di replica per gli avversari che ai quarti erano riusciti a eliminare nientemeno che la Polonia. I parziali di 25-20 25-22 e 25-18 stanno a dimostrare il senso unico che ha preso fin da subito la sfida.

Per quanto riguarda Pardo Mati, dopo fior di match nei quali era stato top scorer o vice, risultando sempre il migliore nelle percentuali d’attacco, quasi una partita di riposo: 5 punti totali per il centrale della Valsa Group, con una percentuale inusuale per lui, ‘soltanto’ il 50% con anche due errori personali a referto. Oggi lo scoglio più difficile, anche giustamente per quanto riguarda una competizione così importante: la finalissima contro l’Iran, squadra giovane e temibilissima che ieri ha eliminato con un punteggio altrettanto netto gli Stati Uniti, giustizieri della Francia di Tizi-Oualou ai quarti.

Ancora nessun problema per l’Italia di Velasco e Barbolini ai Mondiali femminili in Thalandia: spazzata via negli ottavi anche la Germania in un percorso fin qui senza ostacoli, mentre nell’amichevole maschile di venerdì sera tra Italia e Turchia, Porro ha segnato 14 punti, giocando titolare accanto a Michieletto, e anche Sanguinetti ha trovato spazio.