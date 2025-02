Pallavolo. Fipav, la ripartenza. Lolli nuovo presidente

Dopo un anno di commissariamento, dopo le dimissioni in massa dei vertici Fipav Modena dai loro ruoli (presidente Alessandro Clò in testa) avvenute lo scorso inverno, il comitato territoriale geminiano è tornato a elezioni e finalmente si è dato un organo di autogoverno, andando sul sicuro: il nuovo presidente è infatti Vasco Lolli, classe ’54 già consigliere nazionale Fipav e già presidente provinciale a inizio anni Duemila.

L’assemblea territoriale Fipav convocata dal commissario straordinario (Francesco Apostoli) nella giornata di martedì, si è conclusa a tarda serata con l’elezione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri.

Vasco Lolli quindi, come detto, è stato eletto come nuovo presidente del Comitato Territoriale di Modena, con 2408 voti. Sono poi stati eletti come consiglieri: Andrea Alberghini (2700 voti), Marco Arduini (3190 voti), Rino Casolari (2980 voti), Roberto Lazzaretti (1890 voti), Cristiano Santini (2280 voti), Alessandro Zanasi (2120 voti). Stefania Luppi è stata invece eletta come revisora dei conti con 2436 voti. Il collegio commissariale e i collaboratori del Comitato Territoriale di Modena si sono alla fine congratulati con tutti i nuovi eletti augurando loro buon lavoro. "Non io ma noi – si legge sui social federali come monito di intenti – perché la pallavolo è prima di tutto uno sport di squadra. Il comitato deve essere un punto di riferimento per le società offrendo sostegno, formazione e competenze per affrontare le sfide del futuro. La nostra identità e la nostra storia devono emergere come punti di forza. Il valore del Comitato non si misura solo nei risultati sportivi, ma anche nel suo impatto sul territorio".

Alessandro Trebbi