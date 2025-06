Pallavolo follonica. Dani responsabile del settore giovanile

Cristina Dani è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile della Pallavolo Follonica. "La proposta di collaborazione con la Pallavolo Follonica è stata per me una bella sorpresa – dice la neo dirigente –. Avevo tanti progetti per la prossima stagione sportiva ma ho deciso di stravolgere i programmi e ho accettato la sfida. Mi sono sempre piaciuti i progetti dove si deve partire dalle basi, sono sfide importanti dove serve trovare un gruppo coeso, determinato a perseguire intenti di rilevanza etica e sociale per molti anni. Mi sono trasferita in Toscana dalla Lombardia dove ho allenato alcune tra le migliori società d’Europa come i Diavoli Rosa e il Vero Volley. Qui in Toscana mi sono resa conto che ancora alcuni metodi e alcune tecniche di allenamento non sono sfruttate a pieno e mi piacerebbe farle conoscere nelle società sportive sul territorio. A Follonica, grazie al mio ruolo di direttore tecnico, voglio creare un gruppo allenatori giovani e desiderosi di apprendere ciò che applico da tanti anni. Non vedo l’ora di iniziare".