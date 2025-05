Pallavolo Fucecchio sconfitta dall'Astra Chiusure Lampo, Timenet Empoli in trasferta decisiva

La Pallavolo Fucecchio, in trasferta a Firenze, è stata battuta dall’Astra Chiusure Lampo con un perentorio 3-1 (20-25; 25-9; 25-20; 25-19) che ha riportato le fiorentine alla temporanea vetta della classifica, in attesa però del risultato della Timenet, che gioca oggi. Le bianconere hanno lottato bene nel primo set che si sono aggiudicate con una certa facilità, Ma le locali, evidentemente sorprese, si sono riprese ed hanno infilato tre sets che hanno consegnato loro la vittoria con la quale si sono portate a 66 punti.

La Pallavolo Certaldo, secondo pronostico, è stata sconfitta a Colle di Val d’Elsa dalla G.E.P. Larghi Volley per 3-1 (20-25; 25-16; 25-16; 25-19). Solo nel primo set le biancorosse hanno lottato bene e si sono imposte, ma poi le locali hanno cambiato marcia e si sono imposte nei tre sets successivi. Le certaldesi sono restate quindi in penultima posizione in classifica ormai destinate alla retrocessione.

In campo maschile, il Jolly Volley Fucecchio si è fatto sorprendere alla Rufina dalla Pol. Remo Masi che si è imposta per 3-0 (25-18;28-26; 25-17). Comunque i fucecchiesi rimangono saldamente terzi in classifica e si sono garantiti la permanenza nella serie C.

Oggi pomeriggio alle 18, la Timenet Empoli è in trasferta a Brozzi dove, alla palestra di via Duca d’Aosta, incontrerà le locali della Firenze Ovest. La vittoria è d’obbligo anche se l’avversaria è sesta con 46 punti, quindi una squadra che va affrontata con determinazione e concentrazione. In caso contrario si rimetterebbe in discussione la posizione in vetta alla classifica, così faticosamente e meritatamente conquistata di recente contro l’Astra Firenze nella magnifica partita del PalAramini. Arbitrerà Luca Russo.