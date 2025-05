Pallavolo Futura e Volley Colombiera trionfano nel sesto turno playoff Serie D maschile

Viaggiano a gonfie vele sia la Pallavolo Futura e che il Volley Colombiera nel sesto turno dei playoff del campionato di Serie D maschile. I ceparanesi sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa dell’Anselmo Carcare con il punteggio di 1-3. "Questa era la partita più difficile del girone di ritorno – spiega coach Senesi – sia perché veniva dopo una lunga pausa e sia perché si trattava di una trasferta lunga contro una buona squadra che ci ha messo in grossa difficoltà nel primo set, concluso sul 25-19. Noi siamo stati bravi a non disunirci e a rimanere tranquilli. Nei restanti tre set, terminati 16-25, 21-25 e 18-25, li abbiamo sempre tenuti a distanza. Molto importante è stato l’apporto che ci hanno dato i subentrati. Ora dovremo mantenere la concentrazione nelle ultime due sfide contro Sant’Antonio e Albisola". Sestetto iniziale con Mangora al palleggio e Bandiera opposto, Fregoso e Franceschini di banda, Lambruschi e Iani al centro con Steni libero. Buoni gli ingressi del palleggiatore Adesso e del centrale Corallo. Spazio anche a Baldassini che s in battuta è stato decisivo.

Vittoria anche per il Volley Colombiera ad Ameglia ha rifilato un sonoro 3-0 all’Albisola. "I miei ragazzi sono stati determinati – commenta coach Claudio Carli – hanno commesso pochi errori, imponendo alla gara un buon ritmo. Abbiamo vinto con parziali di 25-12, 25-14 e 25-18. Ora ci giocheremo il tutto per tutto nelle ultime due restanti partite contro Imperia e Carcare". Protagonisti Castagna, Cecchieri, Gibellini, Pieraccioli Pucci, Regoli, Roffo, Sinagra, Vatteroni e il libero Capone. Risultati: Imperia-Lavagna 3-2 e Chiavari-Sant’Antonio. Classifica: Chiavari 27, Futura 22, Volley Colombiera e Lavagna 21, Imperia 20, Carcare 17, Sant’Antonio ed Albisola 8.

Ilaria Gallione