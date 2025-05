Pallavolo giovanile modenese: celebrazioni e successi per Virtus Cercolor e Conad Volley Sassuolo

Passa agli archivi un weekend di grandi soddisfazioni, grandi delusioni, e tanti ricordi, per la pallavolo giovanile modenese: i ricordi dolcissimi sono quelli legati al cinquantenario dello Scudetto Ragazzi vinto nel 1975 dalla Virtus Cercolor Sassuolo, secondo tassello della costruzione della gloriosa Edilcuoghi Sassuolo, che nei primi anni Ottanta rivaleggiò con Modena, Parma e Torino ai massimi livelli. I ’ragazzi’ di Paolino Guidetti si sono ritrovati 50 anni dopo il trionfo di Rieti, dove si imposero al Cus Catania: per ricordare il successo, bissato due anni dopo con lo scudetto Juniores, e la promozione in serie A, c’erano quasi tutti, da Berselli a Ghigo Zini, da ’Pito’ Saetti Baraldi a Gigi Sacchetti, proseguendo con Massimo Nannini, Folloni, Aggio Bruzzi, Magnanini, Rebecchi, Bertoni, Marchesi e Rota, per una bella serata di ricordi, aneddoti e buon cibo.

Curiosamente il ritrovo con la pallavolo ’sassolese’ di allora, si collega perfettamente con i ritrovati successi sassolesi di oggi, arrivati grazie squadra del Conad Volley Sassuolo, che a Piacenza ha centrato il successo nella final four della categoria Under 15 maschile, staccando l’unico biglietto a disposizione dell’Emilia Romagna, per le finali nazionali in programma dal 28 maggio al 2 giugno 2025 a Fondi e Gaeta, in provincia di Latina. I ragazzi di Oreste Vacondio, altra ’icona’ della pallavolo sassolese, hanno centrato la vittoria battendo 3-1 in semifinale la Pallavolo Bologna, e stroncando con lo stesso punteggio la Consar Ravenna, che godeva dei favori del pronostico: a completare il successo i premi individuali conquistati da Niccolò Tarabini, Alessandro Ferrero, Lorenzo Dieci, e Stefano Fantoni, premiato come mvp.

Consar Ravenna amara invece per la Junior League della Valsa Group Modena Volley, che per colpa dei romagnoli rimane fuori dalle finali nazionali: non è bastato il successo per 3-0 conquistato all’andata, visto che Ravenna ha vinto 3-1 il ritorno, e poi il Golden Set, eliminando la squadra di Tomasini. Riccardo Cavazzoni