Pallavolo giovanile. Under 16 del ChiantiBanca sugli scudi. Si è qualificata per il Torneo Regionale

La formazione Under 16 Eccellenza del ChiantiBanca Cus Siena si è qualificata per i quarti di finale di categoria. Un percorso nato nel mese di settembre, una sfida, affidata a coach Giacomo Capannoli, in cui la società ha creduto con dedizione, passione e fiducia. Un percorso di dieci gare tra le sei Under 16 più prestigiose della Toscana, ottenendo sette vittorie che hanno dato la possibilità di accedere alla Seconda Fase del Torneo Regionale. Fino a giungere alla gara di domenica scorsa al Palacorsoni contro la Pall. Nottolini Capannori, una sfida importante per la corsa ai quarti di finale. Una partita in cui le cussine hanno vinto il primo set per 25-23, perso il secondo con lo stesso punteggio, poi vinto il terzo per 25-22. La squadra di Capannoli ha iniziato il suo percorso di preparazione a fine agosto coadiuvato dallo staff tecnico del Cus Siena, con l’obiettivo di costruire una compagine giovane e forte, un gruppo di ragazze che prima d’ora non avevano mai giocato insieme ma che in un anno sono riuscite ad amalgamarsi e a crescere simultaneamente portandoci alla visione di azioni di gioco veramente di alti livelli. Tenacia, dedizione ed entusiasmo: ecco i principi cardine che il giovane team senese, guidato dalla capitana Virginia Di Chiara, ha seguito finora per aggiudicarsi questa posizione. Il sogno adesso è quello di qualificarsi alle Finali Nazionali. Per farlo intanto ci sarà da superare il primo scoglio, la sfida dei quarti di finale contro Euroripoli Volley. Domani a Firenze la gara di andata, il ritorno al PalaCorsoni domenica 7 aprile. Gli altri quarti: Monsummano – Montevarchi, Buggiano – Scandicci, Ambra – New Life Project.