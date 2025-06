Pallavolo grosseto. Alberti nominata direttore tecnico

Elisabetta Alberti è stata nominata direttore tecnico della Pallavolo Grosseto. A lei, che avrà anche il ruolo di allenatrice della serie C femminile, il delicatissimo ruolo di gestione dell’aspetto tecnico-sportivo e il coordinamento degli allenatori. E intanto la società punta a chiudere subito il mercato.

Arriva la decima conferma per la Giorgio Peri: nel ruolo di schiacciatore, Sofia Seghetta, pilastro dell’Under 16 e Prima divisione, sarà una certezza anche per la C. La Pallavolo Grosseto punta forte sul talento e sulla crescita di giovani promettenti del proprio vivaio. Tra questi spicca senza dubbio il nome di Sofia Seghetta, classe 2010, già protagonista nella scorsa stagione con convocazioni in B2 e pronta a diventare una figura centrale nel progetto tecnico. Oltre ad essere convocata per la serie C, sarà infatti il pilastro dell’Under 16, gruppo su cui la società punta per confermare la tradizione di formazione di atlete locali. Già nella passata stagione, Sofia ha dimostrato personalità, spirito di squadra e maturità.