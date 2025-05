Pallavolo Grosseto alle finali nazionali Under 16 Csen a Corigliano Rossano

Dopo la bellissima giornata di domenica scorsa con le final four Under 16 Uisp al palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto, la Pallavolo Grosseto è pronta a partire per la Calabria.

Dal 30 maggio al 2 giugno, infatti, la società del presidente Tinacci parteciperà alle finali nazionali Under 16 Csen a Corigliano Rossano per un evento importante che vedrà la partecipazione di associazioni sportive provenienti da ogni angolo d’Italia.

Queste le atlete grossetane che prenderanno parte alle finali nazionali: Vittoria Iodice, Maria Vittoria Vegni, Sofia Piccinelli, Nada Atnane, Emilia Budenchuk, Martina Colombini, Sabrina Delli Castelli, Noemi Goracci, Giulia Martini, Alice Restante, Ginevra Riva, Sofia Seghetta e Greta Simone.

La società ha dotato l’intero gruppo di materiale sportivo ad hoc per valorizzare il concetto di team e per far vivere comunque un’esperienza in ottica di squadra organizzata e professionale. Oltre al tecnico Leonello Corridori e al suo secondo Giulia Corridori, la spedizione sarà seguita e coordinata dal dirigente Andrea Delli Castelli e dal suo assistente Giulia Lenzini.

Il campionato nazionale "Csen in Volley" accoglierà squadre femminili, maschili e miste che durante l’anno si sono allenate per prendere parte a questa prestigiosa competizione di interesse nazionale.

Potranno partecipare tutte le associazioni e società affiliate Csen per l’anno sportivo 2024/2025.