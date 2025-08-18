Pallavolo Grosseto. Arrivano Pallini e Scali

Acquista il giornale
Doppio colpo di mercato della società cittadina. Sono entrambe del 2011

di ANDREA CAPITANI
18 agosto 2025
Matilde Pallini, schiacciatrice del 2011, ha fatto parte della selezione del Basso Tirreno e arriva dal Follonica

Nuovi arrivi in casa Pallavolo Grosseto. La società grossetana mette a segno una serie di colpi in entrata, sia per la prima squadra di serie C che a livello giovanile.

Per la prima squadra è arrivata la schiacciatrice proveniente dalla Pallavolo Follonica Matilde Pallini, giocatrice del 2011: ha fatto parte della selezione del Basso Tirreno nella scorsa stagione. "Diamo il benvenuto a Matilde Pallini – dice la società –. Matilde gioca a pallavolo dall’età di 7 anni, è nata e cresciuta nella Pallavolo Follonica e ha deciso di cambiare società per fare nuove esperienze, per cercare di continuare a migliorare e per conoscere nuove compagne di squadra con le quali spera di raggiungere dei bei traguardi. Matilde studierà a Grossetto e la società la ospiterà nella nuovissima foresteria sportiva del Palazzetto Azzurri d’Italia".

A livello giovanile arriva Emma Scali, centrale proveniente da Massa Marittima, classe 2011 che giocherà nel team under 16 Luca Consani diretto da Federica Brizzi. Ha iniziato a muovere i primi passi tre anni fa nel Volley Massa Marittima. "Ho deciso di venire a giocare a Grosseto perché secondo me – dice la nuova arrivata –, oltre ad essere una bella esperienza con una nuova squadra, sarà di sicuro anche gratificante sotto l’aspetto tecnico-sportivo e, spero davvero di arrivare a dei bei traguardi con le nuove compagne".

© Riproduzione riservata

