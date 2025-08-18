Pallavolo Grosseto. Arrivano Pallini e Scali

Nuovi arrivi in casa Pallavolo Grosseto. La società grossetana mette a segno una serie di colpi in entrata, sia per la prima squadra di serie C che a livello giovanile.

Per la prima squadra è arrivata la schiacciatrice proveniente dalla Pallavolo Follonica Matilde Pallini, giocatrice del 2011: ha fatto parte della selezione del Basso Tirreno nella scorsa stagione. "Diamo il benvenuto a Matilde Pallini – dice la società –. Matilde gioca a pallavolo dall’età di 7 anni, è nata e cresciuta nella Pallavolo Follonica e ha deciso di cambiare società per fare nuove esperienze, per cercare di continuare a migliorare e per conoscere nuove compagne di squadra con le quali spera di raggiungere dei bei traguardi. Matilde studierà a Grossetto e la società la ospiterà nella nuovissima foresteria sportiva del Palazzetto Azzurri d’Italia".

A livello giovanile arriva Emma Scali, centrale proveniente da Massa Marittima, classe 2011 che giocherà nel team under 16 Luca Consani diretto da Federica Brizzi. Ha iniziato a muovere i primi passi tre anni fa nel Volley Massa Marittima. "Ho deciso di venire a giocare a Grosseto perché secondo me – dice la nuova arrivata –, oltre ad essere una bella esperienza con una nuova squadra, sarà di sicuro anche gratificante sotto l’aspetto tecnico-sportivo e, spero davvero di arrivare a dei bei traguardi con le nuove compagne".