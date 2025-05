Pallavolo Grosseto batte Fenice Roma 3-0 e si gioca la salvezza ai playout

Vittoria fondamentale per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ che stende 3-0 la Fenice Roma e evita la retrocessione diretta, giocandosi la permanenza in B2 ai playout a partire dalla prossima settimana contro Roma 7 Volley.

La ventiseiesima giornata del torneo di B2 femminile ha visto quindi il successo casalingo delle ragazze di Rossano Rossi in una tesissima sfida contro la formazione romana, battuta poi 27-25, 25-21, 25-13, in quella che è stata una performance praticamente perfetta sotto molti punti di vista.

La Fenice Roma, quarta in classifica, si è dovuta arrendere alla voglia di salvezza delle grossetane. Primo set combattutissimo: dopo avere condotto la frazione di gioco spesso in vantaggio le grossetane sono state recuperate dalle laziali che le sorpassano, ma la Pallavolo Grosseto non cede e con tenacia porta le ospiti a giocare la frazione ai vantaggi che cedono per 27-25. Da quel momento la squadra maremmana prende ancora più fiducia e la gara è tutta in discesa.

La Pallavolo Grosseto da quel momento entra in ’modalità’ vincente e non lascia scampo alle laziali, giocando forse la miglior partita dell’anno.

Nel secondo set una volta avanti 22-19 la squadra di Rossi ha forzato la battuta sbagliando poco e andando sul 2-0. Terzo set che praticamente non si è giocato, con le grossetane sempre concentrate e con le romane che sotto di due set erano di fatto uscite mentalmente dalla gara. Per la Pallavolo Grosseto il rammarico di non avere giocato tutto il campionato con questa intensità, cosicché la salvezza diretta sarebbe stata senza dubbio a portata di mano.

Playout raggiunti, con le grossetane che ora dovranno vedersela contro Roma 7 Volley in uno scontro delicatissimo.

Gara 1 dello spareggio playout è in programma sabato a Roma, dove servirà giocare con il giusto piglio ed il giusto ritmo.