Pallavolo Grosseto chiude con ko, Invicta avanza ai playoff

La Pallavolo Grosseto ’Luca Consani’ chiude il torneo di serie D con un ko a Calci, mentre l’Invicta regola la Robur Massa confermandosi seconda. L’ultima giornata del campionato femminile ha visto l’affermazione delle Invictagirls di Stefano Spina e Andrea Chiappelli che in casa hanno battuto 3-1 la Robur Massa 25-14, 25-15, 22-25, 25-11 salendo a quota 60 punti blindando la seconda posizione che vale l’accesso ai playoff. Stagione straordinaria delle grossetane che ora proveranno a salire di categoria con gli spareggi.

Chiude con un ko per 3-1 (25-8, 22-25, 25-11, 25-8) la Pallavolo Grosseto che cede sul campo di Calci, contro la terza forza del torneo che appariva davvero troppo forte per un confronto alla pari. Un paio di infortuni e altre due assenze hanno portato le grossetane a fare una trasferta un po’ proibitiva contro la terza forza del campionato. Marini e compagne comunque sono riuscite a far vedere una bella pallavolo soprattutto nel secondo set, tanto da vincerlo 25-22. Chiaramente la qualità e l’esperienza delle avversarie non hanno lasciato altri spazi alle maremmane.

"Mi ritengo soddisfatta della crescita delle ragazze – spiega la coach Federica Brizzi –, che hanno decisamente arricchito il loro bagaglio d’esperienza tecnica durante questo lungo e difficile campionato". Ora la giovane formazione under 16 della Pallavolo Grosseto proseguirà la stagione con la Coppa di categoria.