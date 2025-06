Pallavolo Grosseto: Elisabetta Alberti nuova guida tecnica in serie C femminile

Dopo la retrocessione dalla B2 alla C femminile, la Pallavolo Grosseto cambia guida tecnica. Rossano Rossi, allenatore della formazione femminile e al tempo stesso direttore tecnico di tutto il sodalizio, lascia la guida della prima squadra femminile, che sarà affidata a Elisabetta Alberti.

Dopo un breve periodo di doverosa riflessione la Pallavolo Grosseto ha deciso di ripartire dal campionato regionale di serie C senza quindi metter mano al portafoglio e acquistare il titolo per la serie B2. Una stagione per ricaricare le pile e cercare da subito di tornare sui palcoscenici nazionali, valorizzando giocatrici del vivaio biancorosso.

La squadra è stata affidata ad Elsabetta Alberti, che commenta con entusiasmo il suo nuovo incarico di primo allenatore della serie C. "Sono qui da due stagioni e ho trovato in Pallavolo Grosseto un porto sicuro per ambiente e fiducia da parte del presidente Riccardo Tinacci e di Rossano Rossi che mi ha accompagnato in questa stagione – dice –. Sono stata sorpresa di questa proposta che ho accolto con entusiasmo, certa che troverò nella società e nel presidente una mano tesa nel momento del bisogno. Sarà una stagione alla scoperta di un nuovo palcoscenico e di un nuovo ruolo mettendo a disposizione delle mie nuove atlete un anno tutto al femminile con pazienza passione e dedizione".