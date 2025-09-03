Pallavolo Grosseto, Poggetti va al Vbc Viterbo. Pronti i calendari della serie C femminile

Invicta nel girone A, Pallavolo Grosseto e Pallavolo Follonica nel girone B. Sono stati resi noti i calendari della serie C femminile. Partenza il 12 ottobre con il girone A. L’Invicta dei coach Spina e Chiappelli farà il suo esordio alle 18 in casa del Chianti Volley Tavarnelle Val di Pesa.

Nella seconda giornata, la formazione maremmana giocherà in casa al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto venerdì 17 ottobre alle 21.15 contro la Cerretese Pallavolo. Esordio anche nel girone B per la Pallavolo Grosseto e la Pallavolo Follonica. La squadra grossetana scenderà in campo in casa sabato 11 ottobre alle 21 contro il Volley Bottegone di Pistoia.

Esordio casalingo anche per la Pallavolo Follonica (sempre sabato 11 ottobre, ma alle 18) con la Pallavolo Cascina. Nella seconda giornata la Pallavolo Grosseto sarà impegnata sabato 18 ottobre alle 21 ospite della Pallavolo Cascina, mentre la formazione dei coach D’Auge e Rossi giocherà sul campo del monte Bianco Volley di Pieve a Nievole invece alle 18.

E la Pallavolo Grosseto saluta però la palleggiatrice Lavinia Poggetti passata al Vbc Viterbo per disputare la B2.