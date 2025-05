Pallavolo Grosseto sconfitta al quinto set, salvezza in bilico all'ultima giornata

Sconfitta al quinto set ed un solo punto conquistato per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ che dovrà giocarsi la salvezza all’ultima giornata. Nella venticinquesima e penultima partita di B2 femminile, la formazione di Rossano Rossi ha perso 3-2 (25-19, 16-25, 31-29, 23-25, 15-8) una partita combattutissima sul campo del Volley Priverno in provincia di Latina. Grossetane che erano chiamate al tutto per tutto nelle ultime tre giornate di campionato per provare ad agguantare una salvezza diretta dopo una stagione davvero tribolata sotto l’aspetto degli infortuni. Ma nella penultima sfida è arrivata la durissima sconfitta in terra laziale contro una formazione che era penultima in classifica e che ha tirato dentro la lotta salvezza, tramite playout, proprio le grossetane. Il punto conquistato alle grossetane, tiene ancora in vita la squadra maremmana, che si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo turno di campionato. Teoricamente vincendo l’ultima gara in calendario in casa contro la Fenice Roma Pallavolo, la Pallavolo Grosseto andrebbe automaticamente a giocarsi gli spareggi salvezza.

La Pallavolo Grosseto ha avuto l’opportunità per vincere e chiudere la questione. Purtroppo le grossetane sono partite male, subendo probabilmente la pressione di un risultato che doveva arrivare a tutti i costi. Ristabilita la parità nel secondo set, nel terzo c’è stata la vittoria delle laziali ai vantaggi dopo una frazione giocata punto a punto. Sul 28-27 per le grossetane non c’è stato il colpo del ko, così Priverno ha approfittato chiudendo il set. Un colpo mentale duro che le grossetane hanno accusato, seppur vincendo il quarto set ed andanto al quinto: al tie break troppi errori delle grossetani, che per adesso sono ai playout. Ma sabato sarà decisiva per capire se la Pallavolo Grosseto retrocederà oppure potrà salvarsi tramite i playout.